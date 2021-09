RUAG Space feiert 30 Jahre Weltraumwärmeschutz

RUAG-Raum produziert seit 30 Jahren räumlichen Wärmeschutz am Firmenstandort in Österreich. Die Technologie von RUAG Space schützt mittlerweile mehr als 400 Satelliten im Weltraum vor der Hitze und Kälte des Universums.

Die Wärmedämmung von RUAG Space schützt die meisten europäischen Weltraumsatelliten vor extremen Temperaturen im Weltraum, wie alle über 20 Galilei Satelliten, die sich derzeit im Weltraum befinden, die “Europäisches GPS. „Die Wärmedämmung von RUAG Space kommt auch bei anderen internationalen Missionen zum Einsatz, wie der europäisch-japanischen Merkursonde“BepiColombo„Mission, die seit Oktober 2018 im All ist, oder die ESA/NASA-Solarmission“Sonnenorbiter. “

Goldene Wärmedämmung von RUAG Space für den europäischen Navigationssatelliten Galileo.

Urheber: OHB

Für den wachsenden kommerziellen Weltraummarkt bietet RUAG Space Wärmeschutz für Schwärme von Kleinsatelliten wie der Konstellation 322 OneWeb Telekommunikationssatelliten, die sich derzeit im Orbit befinden und Internetverbindungen in abgelegene Gebiete wie die Arktis bringen. RUAG Space produzierte auch Wärmedämmung für die Konstellation 80 Iridium NEXT Telekommunikationssatelliten.

Anfang 1991 erhielt RUAG Space den ersten Auftrag für den Wärmeschutz der vier Satelliten der “Cluster“Mission von DIES und NASA (Untersuchung des Erdmagnetfeldes) sowie für ESA/NASA“SOHO„Sonnenobservatorium.

Seit 1993 werden Wärmedämmungen von RUAG Space auch für Isolationsaufgaben im Bereich der Niedertemperaturtechnik auf der Erde eingesetzt, beispielsweise im Medizinbereich (Tieftemperaturisolierung für Magnetresonanztomographen) oder im Energiebereich (Isolierung für Flüssiggas Panzer). Darüber hinaus werden Isolierungen in Teilchenbeschleunigern verwendet, wie z CERN in Genf.

Isolierung für Trägerraketen Neben dem Wärmeschutz für Satelliten entwickelt und produziert das Unternehmen seit 2017 auch Hochtemperatur-Raketenisolierungen, zum Beispiel für die neue europäische Trägerrakete Ariane 6. Die Hochtemperaturisolierung besteht aus Glaskeramik und Kevlar , eine hitzebeständige Kunstfaser.

“Derzeit befinden sich über 400 Satelliten im Weltraum, die unser Thermomantel vor der Hitze und Kälte des Universums abschirmt, bei durchschnittlich minus 200 und plus 200 Grad Celsius“, sagt Anders Linder, Senior Vice President of Satellites bei RUAG Space. Der Wärmeschutz besteht aus mehreren Lagen mit Metall besprühter Kunststofffolien, wobei jede Lage dünner als ein Haar ist. Auf Reisen von der Erde ins All muss unsere Isolierung für einige Minuten extremer Hitze von bis zu 1700 Grad Celsius standhalten. “