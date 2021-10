Goldene “Solarschale” in der Nähe des bronzezeitlichen Sumpfes gefunden

Archäologen haben bei der Ausgrabung einer 3000 Jahre alten Siedlung in Österreich eine goldene Schale mit dem Bild einer Sonne auf der Unterseite freigelegt.

“Am Boden der Schüssel ist eine Sonnenscheibe mit 11 Strahlen zu sehen”, sagte Michał Sip, Archäologe der deutschen Firma Novetus, der die Ausgrabungen an der Stätte leitet, in einer E-Mail gegenüber Live Science. Der Handwerker (oder Handwerker), der die Schüssel herstellte, fügte auch ein “kreisförmiges Muster” hinzu [images] aus Kreisen und Punkten, “die die Außenseite der Schüssel schmücken”, sagte Sip.

Die zerbrechliche Schale wurde hergestellt aus Gold Blech, und es “hatte wahrscheinlich eine kultische Funktion”, fügte Sip hinzu.

Archäologen kennen etwa 30 ähnliche Schalen aus dem alten Europa, aber “dies ist der erste derartige Fund in Österreich und der zweite östlich der Alpenlinie”, Sip sagt Wissenschaft in Polen. Diese Schalen wurden in Teilen des heutigen Deutschland, Skandinaviens und Dänemarks hergestellt, bemerkte er.

Mit einem Durchmesser von fast 20 cm ist die Schüssel etwas größer als die Hand einer Person. Aber es ist sehr flach – nur 5 cm hoch. Die Analyse ergab, dass das Schiff zu etwa 90 % aus Gold, 5 % Geld und 5% das Kupfer , und Forscher hoffen nun herauszufinden, woher die Rohstoffe stammen, so Science in Poland.

Die Schüssel war nicht das einzige erstaunliche Artefakt, das an diesem Ort gefunden wurde. Bei der Schale wurden zwei Armbänder aus gedrehten Goldfäden gefunden, an denen noch einige organische Reste, möglicherweise Stoff oder Leder, haften. Das Team macht DNA Tests, um festzustellen, was organische Überreste sind, sagte Sip.

Die Schüssel wurde in der Nähe der Wand eines der Häuser in der Siedlung aus der Bronzezeit gefunden, sagte Sip und fügte hinzu, dass die Schüssel möglicherweise mit Goldfäden umwickelt und absichtlich an dieser Stelle platziert wurde, vielleicht bei einer religiösen Zeremonie zu Ehren des Sonne..

Die Siedlung geht auf die Zeit zurück, als in der Gegend geschrieben wurde, was es schwieriger macht, zu bestimmen, wofür die Schüssel genau verwendet worden wäre. Die prähistorische Siedlung liegt unterhalb der modernen Stadt Ebreichsdorf, Österreich, und Ausgrabungen sind im Gange, bevor dort eine Station gebaut wird.

Bei ihren Ausgrabungen fanden Archäologen außerdem fast 500 Bronzeobjekte, darunter Dolche, Nadeln und Messer, in einem jetzt trockenen Gebiet südlich der Siedlung, die einst ein Sumpf war. Keines dieser Gegenstände ist beschädigt, was bedeutet, dass der Sumpf nicht als Deponie für kaputte Ware genutzt wurde. Vielmehr wurden diese Bronzeobjekte wahrscheinlich während Ritualen ins Wasser geworfen, sagte Sip gegenüber Science in Polen. Nach Abschluss der Ausgrabungen werde das Gelände an die Österreichischen Bundesbahnen zurückgegeben, sagte Sip. Die Ausgrabungen der Stätte und die Analyse ihrer Überreste sind im Gange. Die Goldschale wird demnächst im Kunsthistorischen Museum in Wien ausgestellt.

Ursprünglich veröffentlicht auf Live Science.