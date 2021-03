Golden Grateful Bread verschiebt den Fokus vom Großhandel zum Einzelhandel

Während der Pandemie lernten viele Menschen unterschiedliche Fähigkeiten und nahmen Projekte auf, um die Tage interessant zu halten. Eines der beliebtesten Hobbys der Pandemie ist Brot backen lernen. Sie haben wahrscheinlich bemerkt, dass jeder, den Sie kennen, versucht hat, Brot zu backen – dies wurde besonders deutlich, als in Lebensmittelgeschäften ständig keine Produkte wie Mehl und Hefe mehr vorhanden waren -, aber wie viele Leute haben wirklich Brot gebacken.

Das Hobby war vielleicht nur von kurzer Dauer, als einige erkannten, wie viel Wissenschaft in den Prozess fließt. Und nachdem sie Stunden, Tage oder sogar Wochen damit verbracht hatten, es zu perfektionieren, haben sie vielleicht erkannt, dass es sich lohnt, das Brotbacken den Profis zu überlassen.. Zum Glück ist Golden Dankbares Brot wechselte vom Verkauf von Brot an Restaurants zum Verkauf direkt an Einzelhandelskunden So können Sie frisches Gebäck, Brot und Brezeln bequem von zu Hause aus genießen.

Als Jeff Cleary und Kathy Mullen 2005 mit Grateful Bread begannen, waren sie nur im Großhandel tätig. Ihr Ziel war es, den lokalen Restaurants das beste handgemachte handwerkliche Brot anzubieten, und sie waren sehr erfolgreich.. “Alles, was wir machen, ist von Hand, wir benutzen keine Maschine”, Mullen sagte: „Wenn wir zu diesen Backshows gingen, fragten uns alle, wie viele Produktionslinien wir hatten. Wenn wir mit “keine” antworteten, sahen sie uns an, als wären wir verrückt. “”

Cleary stellt sogar Spezialmehl in einer österreichischen Getreidemühle her, die er seit über sechs Jahren besitzt, um Abfall zu reduzieren.. “Mehl ist einige Monate haltbar, aber Beeren und Weizenkörner können bei richtiger Lagerung Jahrzehnte halten”, sagte Cleary. Er mahlt mit der Mühle genau die Menge Mehl, die er für eine spezielle Bestellung von Roggen, Stärke, Dinkel oder Gerste benötigt, und reift das Mehl dann 18 bis 24 Tage lang, damit sich das Gluten entwickeln kann. “Es steckt viel Wissenschaft dahinter”, sagte Mullen.

Seit März 2020 stellt Grateful Bread mehr Produkte für Einzelhandelskunden als für Großhandelskunden her, da viele Restaurants vorübergehend oder – in einigen Fällen – dauerhaft geschlossen wurden. “Früher haben wir jede Woche Mehl gekauft und jetzt kaufen wir alle zwei Wochen die gleiche Menge”, sagte Cleary. Um den Verlust von Großhandelskunden auszugleichen, wandten sich Cleary und Mullen an den Einzelhandel. Jetzt, da der größte Teil des Brotes für den direkten Verzehr durch die Kunden gebacken wird, können sie neue Rezepte ausprobieren und mehr Variationen anbieten. Sie sehen Gebäck wie Zitronen-Gebäck, klebrige Brötchen, Shortbread-Kekse und Snickerdoodle-Kekse aus Ahorn und Pekannuss sowie typische Produkte wie Ciabatta, Jalapeño-Cheddar und Meersalz-Sauerteig. Meer mit Rosmarin.

Kunden haben zwei Möglichkeiten, die köstlichen Angebote von Grateful Bread zu nutzen: Vorbestellung aufgeben über die Grateful Bread-Website zwischen Freitag, 10.00 Uhr und Montag, 22.00 Uhr zur Abholung am folgenden Donnerstag zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr oder treffen Sie sich am Samstag von 10.00 bis 14.30 Uhr persönlich in der Bäckerei und wählen Sie aus einer Vielzahl von Sauerteigen, Gebäck und Brezeln. Samstage sind meistens beschäftigt – Mullen sagte, die Kunden hätten sich mehr als eine Stunde vor Eröffnung der Bäckerei angestellt um sicherzustellen, dass die größte Auswahl verfügbar ist, wenn sie an der Reihe sind. „Selbst als es vor ein paar Wochen sehr kalt war, hatten wir eine Linie um das Gebäude. Aber im Sommer macht es Spaß, die Leute bringen Stühle und einen Treffpunkt mit, während sie warten “, sagte Mullen.

Cleary hofft, in Zukunft Back- und Kochkurse bei Grateful Bread unterrichten zu können.. Er baute ein Klassenzimmer mit Backöfen für Wohnzwecke – und nicht mit kommerziellen -, damit die Schüler lernen konnten, mit Geräten zu kochen, die sie zu Hause verwenden würden. Bleiben Sie dran, wenn der Unterricht von hier aus verfügbar wird Abonnieren Sie die Mailingliste Grateful Bread.

Während Grateful Bread ein holpriges Jahr 2020 hinter sich hat, ist der Vorteil, dass seine Kunden ihre köstlichen Brote und Backwaren jetzt direkt in der Bäckerei kaufen können. Und dafür sind wir sehr dankbar.

Dankbares Brot befindet sich in 425 Violet St, Golden. Die Öffnungszeiten sind Samstag von 10 bis 14:30 Uhr und die Abholung vor der Bestellung erfolgt am Donnerstag von 14 bis 17 Uhr.