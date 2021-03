PSG und Madrid kämpfen um Alaba

Real Madrid hat einige Konkurrenz im Rennen um David Alaba. Genauer gesagt, der letzte, der sich ihm anschließt, ist die PSG, der den österreichischen Spieler kontaktierte, um sein Interesse an seinem Wechsel zu Paris ab Juli zu bekunden, wenn sein Vertrag mit den Bayern endet. Tatsächlich hat ‘Sky’ das bereits gemeldet Alaba hatte ein Gespräch mit Nasser Al Khelaifi, Präsident von PSG, geführt, um ihn über seine Absichten zu informieren.

Das Interesse von PSG an Alaba ist keineswegs überraschend. Der Österreicher beendet seinen Vertrag mit Bayern München am 30. Juni, er hat bereits offiziell angekündigt, dass er nicht verlängern wird (Er hat dies vor Monaten privat mit dem Münchner Club gemacht und kürzlich eine Pressekonferenz abgehalten, um dies zu bestätigen.) Ab dem 1. Januar kann er mit so vielen Clubs sprechen, wie sie möchten, um seine Dienste wieder aufzunehmen. Die Bayern haben inzwischen bereits ihre Hausaufgaben gemacht und die Einstellung von Dayot Upamecano eingestellt, ebenfalls auf der Tagesordnung von Madrid, im Austausch für 42,5 Millionen Euro.

Alaba ist seit einiger Zeit mit Real Madrid in Kontakt und kennt den weißen Vorschlag bereits: elf Millionen netto pro Saison, zusätzlich zu dem Transferbonus, den der Fußballer und sein Agent, der berühmte israelische Vertreter Pini Zahavi, verlangen werden. Andere Teams wie City haben ebenfalls Interesse gezeigt, den Österreicher mit überlegenen Wirtschaftsvorschlägen zu unterzeichnen. (Wie AS zuvor in dieser Zeitschrift erfahren und veröffentlicht hatte, erreichte das Manchester-Team netto 15 Millionen); In Madrid sind sie jedoch davon überzeugt, dass die sportliche Entscheidung von Alaba überwiegt, der lieber in Weiß spielt.

Lob betrifft Ramos

Dieses Interesse von PSG an Alaba hat offensichtlich Konsequenzen für Sergio Ramos, einen weiteren Innenverteidiger, der seinen Vertrag am 30. Juni beendet und noch keine Verlängerungsvereinbarung mit Real Madrid hat. Der Innenverteidiger von Sevillian ist eines der Ziele von PSG für die nächste Saison, wenn er letztendlich nicht in Madrid bleibt, aber die Aufnahme von Alaba in die Einkaufsliste des französischen Kaders verringert seine Chancen. Am Ende spielt er im Parque de los Príncipes, hauptsächlich weil er ein gleichwertiges Gehalt verlangen würde, wenn nicht sogar höher (er verdient in Madrid bereits 12 Millionen netto), da er sechs Jahre älter ist als der Österreicher (34, Par 28 von Alaba; wird im Juli 35 und 29 sein).