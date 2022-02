Gladiatorenarena, möglicherweise die letzte jemals gebaute, in der Schweiz entdeckt | Intelligente Nachrichten

Archäologen, die den Bau eines neuen Bootshauses am Rhein in der Schweiz überwachen, haben die Überreste der möglicherweise letzten römischen Gladiatorenarena entdeckt, die jemals gebaut wurde. Das ovale Amphitheater aus dem 4. Jahrhundert n. Chr. wurde in einem verlassenen Steinbruch entdeckt, der bis in die Spätantike genutzt wurde, berichtet Laura Geggel für Live-Wissenschaft.

Jakob Baerlocher, Chefarchäologe der Stätte, hält sie für die jüngste Arena ihrer Art. Er sagt Live-Wissenschaft in einer E-Mail, dass der Baustil denen ähnelt, die gegen Ende des Jahres gebaut wurden Römisches Reich.

Laut Callum Hoare von äußernwurde das Amphitheater entdeckt, in dem wahrscheinlich die Gladiatoren kämpften Kaiseraugst, eine nach der antiken römischen Stadt benannte Gemeinde Augusta RaurikaDie im Kanton Aargau gelegene Stadt liegt etwa 45 km östlich von Zürich und nahe der Grenze zu Deutschland.

Das archäologische Team entdeckte mehrere Hinweise, die das Amphitheater auf das vierte Jahrhundert datieren, darunter eine Münze, die zwischen 337 und 341 n. Chr. geprägt wurde, erzählt Baerlocher Live-Wissenschaft dass die zum Bau der Arena verwendeten Steinblöcke und Mörtel für die damalige Zeit „an die der spätantiken Kastellmauer erinnern“.

Von Sahir Pandey aus antike Ursprüngefanden Archäologen in der Anlage zwei große Tore mit Schwellen aus großen Sandsteinblöcken. Die Innenwände des Stadions waren verputzt und zeigten Spuren von Holztribünen. Darüber hinaus fand das Team Hinweise auf eine Holzstange für einen Sitzplatz, den ein römischer Tribun oder Beamter besetzt hätte.

„Alle Indizien zusammen – das Oval, die Eingänge und die Lage der Tribünenpfosten – sprechen für die Interpretation als Amphitheater“, so a Erklärung durch die Direktion für Bildung, Kultur und Sport des Kantons Aargau, die den Standort verwaltet.

Laut Archäologen misst das Amphitheater ungefähr 164 Fuß mal 131 Fuß. Von Aaron Sittig von Schnelle Titel, es ist eine der drei römischen Arenen, die in der Region entdeckt wurden, nicht weit entfernt Fort Rauracense, eine Festung an der Nordgrenze des Römischen Reiches im Jahr 300 n. Chr

„Der [amphitheater] betont die Bedeutung von Castrum Rauracense im 4. Jahrhundert“, heißt es in der übersetzten Erklärung. „Das Kastell war eine wichtige Siedlung mit militärischer Funktion an der römischen Grenze, aber auch ein Verwaltungszentrum.“

Im Vergleich dazu ist das Schweizer Amphitheater viel kleiner als das Kolosseum in Rom, das um 70 n. Chr. erbaut wurde. Diese große Arena misst ungefähr 600 Fuß mal 500 Fuß und konnte über 50.000 Menschen fassen, die eine breite Palette von Aufführungen, darunter Gladiatorenkämpfe, Tierkämpfe und Seeschlachten, verfolgten.

Die Schweizer Struktur wurde entdeckt, als Arbeiter ein neues Bootshaus für die bauten Basler Ruderclub nahe dem Rhein im Dezember durch ein Grabungsteam der Kantonsarchäologie Aargau. Experten glauben, dass die Arena möglicherweise eine der letzten war, die vor dem Zusammenbruch des Römischen Reiches gebaut wurden.

Historikern zufolge begann der Zusammenbruch der Zivilisation im Jahr 395 n. Chr., als eine große Anzahl von Goten und anderen Menschen begann, in die römische Region einzudringen, um einer Invasion zu entgehen. Hunnen aus Zentralasien. 476 n. Chr. endete der westliche Teil des Reiches, als Rom vom germanischen Barbarenkönig geplündert wurde Odoacer. Auf ihrem Höhepunkt um 230 n. Chr. erstreckte sich die Vorherrschaft der Zivilisation über Italien und die Mittelmeerregion bis nach Großbritannien, in die Türkei und nach Afrika.

Es ist nicht ungewöhnlich, antike römische Amphitheater zu finden, obwohl das relativ junge Alter dieses Amphitheaters es laut dem wichtig macht äußern. Im vergangenen Frühjahr legten Archäologen in der Türkei ein Stadion frei, das 20.000 Zuschauern Platz bot.

In der Schweiz seien insgesamt acht antike römische Amphitheater entdeckt worden, heisst es in der Mitteilung des Kantons. Das Publikum sah sich an diesen Orten normalerweise Gladiatorenkämpfe, Wagenrennen, Tierkämpfe und Hinrichtungen an.