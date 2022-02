Best of Vail Valley: Frühstück, Brunch und Mittagessen

The Village Bagel in Edwards rollt seine authentischen Bagels im New Yorker Stil von Hand.

Kristin Anderson/Foto mit freundlicher Genehmigung

Bestes Frühstück

Vertrauen Sie unseren Lesern, Sie werden Ihren Tag an einem dieser erstklassigen Frühstücksplätze beginnen wollen – schließlich ist es die wichtigste Mahlzeit des Tages.

The Little Diner liegt in Lionshead Village und ist eine Familieninstitution. Es gehört dem Ehepaar Brian und Peggy Little und serviert Frühstücksklassiker nach Familienrezepten und nur mit den frischesten und regionalsten Zutaten.

Wenn Sie auf der Suche nach Hausmannskost sind, um Ihren Tag zu beginnen, sind Sie im Westside Cafe in Vail genau richtig. Alle Gerichte des Cafés werden hausgemacht, auch mit frischen und regionalen Zutaten. Verpassen Sie nicht die unverkennbaren Bloody Marys des Restaurants.

Besuchen Sie für ein köstliches Frühstück unterwegs das Village Bagel in Edwards. Dieser Laden im Stil der Ostküste rollt jeden Bagel von Hand. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Geschmacksrichtungen, darunter Klassiker wie Everything und Zimt-Rosinen, bis hin zu Bagels wie Hatch Green Chili und Chipotle Gouda.

Bester Brunch

Eine Brunch-Person ist eine andere Art von Diner. Diese Person sucht nicht nach den Einschränkungen des Frühstücks oder Mittagessens, sondern misst die Qualität ihres Festmahls am späten Morgen/frühen Nachmittag an der kreativen Umsetzung eines kulinarischen Mittelpunkts und, was vielleicht noch wichtiger ist, an den passenden Getränken für Erwachsene. Diese drei Betriebe haben sich beim Brunch-Publikum in unserem Tal bewährt und als Sieger erwiesen.

Vintage ist seit Jahren der Liebling der Leser und serviert internationale Brunch-Gerichte, die immer für Gesprächsstoff sorgen. Kombinieren Sie das Croque Madame Galette mit ihrem Shamrock Shiver und Sie haben Ihre Europatour bereits begonnen, bevor Sie in Vails österreichisches Dorf spazieren.

Das Vintage in Vail Village ist einer klassischen französischen Brasserie nachempfunden.

Mit freundlicher Genehmigung Foto

Aber schließen Sie niemals die Wahl eines echten Einheimischen aus. Gleich am anderen Ende des Highways befindet sich das Westside Café, bekannt für seine Jumbo Bloodies, Mix-and-Match-Benedicts und seine feinen Details, die Sie daran erinnern, dass Sie immer noch in Vail sind, und dies ist kein gewöhnlicher Brunch-Lokal.

Und dann gibt es Hovey & Harrison, wo Ihre Portionen besser dadurch definiert werden, wie viele Backwaren zum Mitnehmen Sie auf dem Weg nach draußen mitnehmen. Aber sparen Sie sich diese für nach dem Brunch auf, wo Sie mit köstlicher, exquisit präsentierter Essenskunst verwöhnt werden, die den neugierigen Esser immer begeistert.

Bester Ort zum Mittagessen

Ist es schon Mittag? Dies sind bewährte lokale Favoriten.

Zunächst einmal, wenn das Team des Craftsman in Edwards eines weiß, dann ist es, wie man ein verdammt gutes Sandwich macht. Wenn Sie die Hitze des Nashville Hot Chicken nicht ertragen können, entscheiden Sie sich für das Cubano, oder für eine pflanzliche Option, probieren Sie das Wildpilz-Pastrami.

Die leichten, frischen Speisen und die große, sonnige Terrasse im Drunken Goat in Edwards machen es zu einem idealen Ort zum Mittagessen.

Mit freundlicher Genehmigung Foto

Auf der Suche nach einem Mittagessen für unterwegs? Rocky Mountain Taco hat für seine Street-Tacos und Burritos viele Best of Vail Valley-Auszeichnungen gewonnen. Das Unternehmen betreibt Taco-Trucks in EagleVail und Avon sowie ein Restaurant in Minturn.

Die leichten, frischen Speisen und die große, sonnige Terrasse im Drunken Goat in Edwards machen es zu einem idealen Ort zum Mittagessen. Gönnen Sie sich als leichtere Mahlzeit ein Bruschetta oder einen knackigen Salat oder entscheiden Sie sich für ein herzhaftes Panini, um Ihren Magen zu wärmen.