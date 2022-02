Tennis-Thiem strebt im März ein Comeback in Indian Wells an

Der frühere US Open-Champion Dominic Thiem sagte am Donnerstag, er hoffe, im März in Indian Wells wieder aktiv zu werden, nachdem er seit Juni letzten Jahres wegen einer Handgelenksverletzung pausiert hatte. Thiem hat seit seiner Verletzung bei den Mallorca Open nicht mehr gespielt und der 28-Jährige, der in der Weltrangliste auf Platz 37 abgerutscht ist, konnte seine US-Open-Krone im vergangenen Jahr nicht verteidigen. Auch bei den Australian Open im Januar zog er sich zurück.

Der ehemalige Weltranglisten-Dritte hatte diese Woche eine Rückkehr in Cordoba in Argentinien geplant, musste sich jedoch vom Turnier zurückziehen, nachdem er Schmerzen in den Knöcheln seiner rechten Hand verspürte. Der Österreicher sagte, dass er sich von Turnieren in Argentinien, Brasilien und Chile zurückziehen werde, und fügte hinzu, dass er eine Rückkehr zu Indian Wells anstreben würde, einem Turnier, das er 2019 gewann.

„Das Training in Wien lief gut und ich bin so glücklich, dass ich mich in Bezug auf mein Handgelenk vollständig erholt habe“, sagte Thiem in einer Erklärung. „Leider habe ich in Santiago diesen kleinen Rückschlag erlitten, der mich gezwungen hat, das Training vorübergehend einzustellen. „Es ist nie einfach, nach sieben Monaten ohne Wettkampf zurückzukommen. Ich werde den Rat meines Arztes befolgen und nach ein paar Tagen Ruhe nächste Woche wieder mit dem Training beginnen.

„Ich brauche eine beständige Zeit auf dem Platz, bevor ich mein Comeback mache.“ Das Turnier in Indian Wells findet vom 9. bis 20. März statt.

