Gianforte – “Staat Montana wird keine Haftbefehle verhängen”

sagte Gouverneur Greg Gianforte am Dienstag unmissverständlich; In Montana wird es keine Haftbefehle geben.

Keine Maskenpflicht; kein Impfauftrag; keine Regierungsschließungen; Zeitraum.

Zu seinem Pressekonferenz im State Capitol, Gianforte ermutigte alle, sich impfen zu lassen, aber er beendete die Haftbefehle, weil er sagte, die Haftbefehle hätten nicht funktioniert.

„Der Bundesstaat Montana wird keine Haftbefehle verhängen“, sagte Gianforte. „Eines der Dinge, die wir in den letzten 18 Monaten gelernt haben, ist, dass Regierungsmandate nicht funktionieren. Die Fälle von Delta Variant haben national in Staaten mit Maskenbefehlen und in Staaten ohne sie zugenommen. Lassen Sie mich also noch einmal klarstellen. Der Bundesstaat Montana wird keinen Maskenbefehl verhängen und der Bundesstaat Montana wird keinen Impfbefehl aussprechen. “

Gianforte sagte, er überlasse Gesundheitsentscheidungen Einzelpersonen und ihren Familien nach Rücksprache mit ihren eigenen Gesundheitsdienstleistern.

“Ich vertraue den Montaniern, dass sie die Entscheidungen treffen, die für ihre Gesundheit und die ihrer Lieben am besten sind”, sagte er. „Endlich ist Montana geöffnet. Wir werden keine von der Regierung verordnete Schließung unseres Staates verhängen. Die Montanais sind an ihre Standorte zurückgekehrt und andere machen sich wieder an die Arbeit. Unternehmen erholen sich, stellen ein und schaffen Arbeitsplätze. Der beste Weg, um sicherzustellen, dass wir weiterhin Fortschritte bei unserer Genesung machen, besteht darin, dass sich die Montanier impfen lassen und, wenn sie sich nicht sicher sind oder zögern, mit ihrem Arzt über die Möglichkeit einer Impfung sprechen.

Vor allem in den sozialen Medien herrscht erheblicher Druck auf Menschen, die sich des Impfstoffs nicht sicher sind oder ihn einfach ablehnen. Das sagte Gianforte auf seiner Pressekonferenz.

„Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, wollen keine Konferenz“, sagte er. „Sie reagieren nicht auf Signale von Moral und Tugend. Sie wollen mit Respekt angesprochen werden. Sie vertrauen darauf, dass ihr persönlicher Arzt sie über den Impfstoff informiert, ihre Fragen beantwortet, Zweifel ausräumt und sie medizinisch berät. “

Darüber hinaus verwies Gianforte auf das klägliche Versagen der Biden-Regierung bei der Handhabung des Rückzugs aus Afghanistan und sagte, dies sei eine nationale und internationale Schande.

„Amerikaner und Menschen auf der ganzen Welt sehen ungläubig zu, wie die blutigen Misserfolge der Biden-Regierung weitergehen“, sagte er. „Die Hinrichtung unseres Rückzugs durch den Präsidenten ist eine nationale Schande. Dies ist die Meinung von Demokraten, Republikanern und Unabhängigen in unserem ganzen Land und unter den gewählten Überparteien in Washington DC. Die Verantwortlichen für dieses Debakel sollten zur Rechenschaft gezogen werden. “

Gouverneur Gianforte wurde auch von mehreren staatlichen Gesundheitsexperten und dem Direktor der staatlichen Rettungsdienstabteilung begleitet.