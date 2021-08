UN-Chef der Rechte – Manila Bulletin

GENF, Schweiz – Der UN-Rechtschef äußerte sich am Dienstag ernsthaft besorgt über die Lage in Afghanistan nach der Machtübernahme der Taliban und sagte, die Behandlung von Frauen durch die radikal islamistische Gruppe sei eine ” fundamentale rote Linie “.

Die Hochkommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte Michelle Bachelet hält eine Rede bei der Eröffnung einer Sondersitzung des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen zu Afghanistan am 24. August 2021 in Genf. Fabrice COFFRINI / AFP

Bei einer Dringlichkeitssitzung des Menschenrechtsrates zu Afghanistan forderte Michelle Bachelet die Taliban auf, ihre Verpflichtungen einzuhalten, die Rechte von Frauen und Mädchen sowie von ethnischen und religiösen Minderheiten zu respektieren und Vergeltungsmaßnahmen zu unterlassen.

“Es obliegt nun den Taliban, diese Verpflichtungen in die Tat umzusetzen”, sagte sie.

„Eine grundlegende rote Linie wird die Behandlung von Frauen und Mädchen durch die Taliban sein“, sagte sie und forderte „die Achtung ihrer Rechte auf Freiheit, Bewegungsfreiheit, Bildung, Selbstdarstellung und Beschäftigung“.

Die Sonderratssitzung am Dienstag endete mit der Verabschiedung einer Resolution, in der das unerschütterliche Engagement des „obersten Organs“ der Vereinten Nationen für die Rechte von Frauen und Mädchen hervorgehoben und eine „transparente und zügige Untersuchung“ der Menschenrechtsverletzungen in Afghanistan gefordert wird.

Aber er hat die internationale Untersuchung nicht wie von vielen gefordert angeordnet und wird von Menschenrechtsgruppen und einer Reihe von Ländern dafür kritisiert, dass er nicht weit genug geht.

Die Sitzung fand statt, als Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid sagte, afghanische Regierungsangestellte sollten zu Hause bleiben, bis sich die Sicherheitsbedingungen im Land verbessert haben.

– Die Auflösung “fehlt” –

Die Taliban haben wiederholt eine andere Art von Herrschaft versprochen als ihr brutales Regime der 1990er Jahre, in dem Frauen in ihren Häusern eingesperrt, die meisten Unterhaltungsangebote verboten und Steinigungen und öffentliche Hinrichtungen als Bestrafung verwendet wurden.

Aber ihre Umbenennung wird mit Skepsis behandelt, und große Menschenmengen drängen sich weiterhin vor dem Flughafen von Kabul, verzweifelt darauf evakuiert zu werden, aus Angst vor dem Leben unter den Taliban.

Noch vor der Machtübernahme der Taliban hat Afghanistan laut UN in den letzten Monaten einen starken Anstieg der zivilen Opfer verzeichnet.

Bachelet sagte, ihr Büro habe glaubwürdige Berichte über schwere Verstöße an von den Taliban kontrollierten Orten erhalten, darunter summarische Hinrichtungen, Einschränkungen der Frauenrechte, Schulverbot für Mädchen und die Rekrutierung von Kindersoldaten.

Nasir Ahmad Andisha, der afghanische UN-Botschafter in Genf, der sein Land auch nach dem Sturz der ihn ernannten Regierung weiterhin vertritt, hat deutlich gemacht, dass er energisch handeln will.

Er forderte die Ratsmitglieder auf, „allen Parteien, einschließlich der Taliban, eine starke Botschaft zu übermitteln, dass Missbräuche und Menschenrechtsverletzungen … Konsequenzen haben werden“.

Menschenrechtsgruppen hatten den Rat aufgefordert, eine internationale Erkundungsmission einzurichten, um die Lage vor Ort zu bewerten und Verstöße zu dokumentieren, um die Rechenschaftspflicht sicherzustellen.

Aber die Resolution vom Dienstag forderte Bachelet einfach auf, den Rat über die Situation zu informieren, zunächst mündlich auf der regulären Ratssitzung im nächsten Monat und in einem schriftlichen Bericht im nächsten März, was zu einer Verurteilung führte.

„Mit zunehmenden Gräueltaten besteht die Gefahr, dass eine Botschaft der Straflosigkeit an die Verantwortlichen gesendet wird, wenn keine sinnvollen Maßnahmen ergriffen werden“, sagte John Fisher von Human Rights Watch dem Rat.

Mehreren diplomatischen Quellen zufolge befürchten eine Reihe von Ländern, die andernfalls auf eine weitere Beschlussfassung gedrängt hätten, dass eine stärkere Reaktion die Taliban verärgern und den Zugang zu den Evakuierungen des Landes beeinträchtigen könnte.

Der Text wurde ohne Abstimmung angenommen, aber die Europäische Union und andere bedauerten, dass er nicht weiter ging, und betonten, dass er die Taliban nicht einmal namentlich erwähnt.

“Die Resolution bleibt hinter den Ambitionen zurück, die die Situation in Afghanistan erfordert”, sagte die österreichische Botschafterin Elisabeth Tichy-Fisslberger im Namen der EU.