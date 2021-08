Bröndby vs. RB Salzburg Quoten, Tipps, Anschauen, Live-Stream: Prognosen zur UEFA Champions League für den 25. August

Red Bull Salzburg trifft am Mittwochnachmittag im Play-off-Rückspiel der UEFA Champions League auf Bröndby. RB Salzburg geht nach einem 2:1-Heimsieg gegen Bröndby in der vergangenen Woche mit einem leichten Vorsprung in das Duell am Mittwoch. Bröndby hinkt in diesem entscheidenden Spiel, nachdem er in jedem seiner letzten sieben Spiele keinen Sieg erringen konnte. Unterdessen setzte RB Salzburg seinen Schwung mit einem 3:1-Sieg gegen Austria Klagenfurt in der österreichischen Bundesliga am Samstag fort. Du kannst übertrage das Spiel auf Paramount +.

Bröndbys Anpfiff gegen RB Salzburg ist für 15 Uhr ET geplant. RB Salzburg ist der -225-Silberlinien-Favorit (Risiko 225 US-Dollar, um 100 US-Dollar zu gewinnen) in den neuesten RB Salzburg-Quoten gegen Bröndby bei Caesars Sportsbook, und das Under-Under beträgt 3,5 Tore. Das Spiel am Mittwoch wird übertragen live auf Paramount + mit ihrem Premium-Plan.

So sieht man Bröndby gegen RB Salzburg

Datum: Mittwoch, 25. August

Zeit: 15:00 Uhr ET

Diffusion: Übergeordnet +

Champions-League-Pick für RB Salzburg gegen Bröndby

Bevor Sie an den Play-offs der Champions League am Mittwoch teilnehmen, müssen Sie siehe UEFA Champions League-Auswahl von europäischem Fußball-Insider Martin Green. Nachdem er mehrere Jahre in der Sportwettenbranche gearbeitet hatte, wurde Green ein professioneller Sportjournalist und Handicapper und berichtete über das Spiel auf der ganzen Welt. Seitdem sind seine europäischen Fußball-Picks perfekt. Green hat seit der Saison 2017/18 über 36.000 US-Dollar für 100-Dollar-Spieler erwirtschaftet und trifft den Puls des Spiels auf der ganzen Welt.

Für RB Salzburg gegen Bröndby unterstützt Grün RB Salzburg beim Sieg und zwei oder mehr Toren im Spiel (-150). RB Salzburg dominierte zu Beginn der Saison und gewann jedes seiner ersten fünf Spiele in der österreichischen Bundesliga. Diese positiven Ergebnisse konnten die Roten Bullen nicht zuletzt dank ihrer explosiven Offensive erzielen. Tatsächlich hat RB Salzburg in seinen ersten fünf Ligaspielen 15 Tore erzielt.

Bröndby hat in den letzten sieben Spielen keinen Sieg geholt, aber die Mannschaft von Niels Frederiksen war vor dem Tor mörderisch. Tatsächlich hat Bröndby in seinen letzten sieben Spielen neun Tore erzielt. Allerdings ist Bröndbys Abwehr in der Liga schlecht, nachdem er in sechs Spielen der dänischen Superliga bereits elf Gegentore kassiert hat.

“Das Hauptproblem war die Verteidigung, wo Bröndby in sechs Spielen elf Mal kassiert hat”, sagte Green gegenüber SportsLine. “Brondby hätte bei der Niederlage gegen Salzburg letzte Woche wahrscheinlich mehr als zwei Gegentore kassieren müssen, aber die Österreicher haben mehrere goldene Chancen verpasst.”

