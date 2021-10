Zwei Männer, die nach 29 Tagen auf See gerettet wurden, überlebten dank Orangen und Regenwasser

Zwei Männer von den Salomonen wurden gerettet, nachdem sie 29 Tage auf See verloren hatten.

“Ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen, aber ich denke, es war eine gute Pause”, sagte einer der Männer, Livae Nanjikana. Der Wächter.

Nanjikana und Junior Qoloni starteten am 3. September von Mono Island in einem Motorboot für 200 km nach Noro auf New Georgia Island. Doch kurz nach ihrer Abreise wurde das Duo von starken Winden und Regen heimgesucht, die die Küste verdunkelten, der sie als ihre Führer folgten.

„Als das schlechte Wetter kam, war es schlecht, aber es war noch schlimmer und wurde beängstigend, als das GPS starb“, sagte er. “Wir konnten nicht sehen, wohin wir wollten, also beschlossen wir, den Motor abzustellen und zu warten, um Kraftstoff zu sparen.”

Als der Regen endlich vorüber war, waren Nanjikana und Qoloni bereits weit aufs Meer hinausgetrieben. Sie verbrachten die nächsten 29 Tage damit, von den verpackten Orangen, den im Meer gefundenen Kokosnüssen und dem Sammeln von Regenwasser zu leben.

Ein Fischer fand und rettete die beiden Männer am 2. Oktober vor der Küste von Neubritannien, Papua-Neuguinea, etwa 400 km von ihrem Ausgangspunkt entfernt.

Nanjikana und Qoloni wurden zur Behandlung in ein örtliches Gesundheitszentrum gebracht und bleiben bei einem Einheimischen, Joe Kolealo, bis sie nach Hause zurückkehren können.

