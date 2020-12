Geheimnisvoller “Mini-Mond” – Die Nasa löst jetzt das Rätsel

vonTanja Banner daraus schließen

Die Erde hat einen neuen Minimond: Das Objekt 2020 SO wird die Erde bis März 2021 umkreisen. Jetzt weiß die NASA mit Sicherheit, was sich hinter dem mysteriösen Objekt befindet.

Das Mysteriöse Objekt 2020 SO Kreise die Erde seit Mitte November als Mini-Mond .

Kreise die seit Mitte November als . Die Forscher rätselten lange, was es sein könnte – weil a Asteroid nicht wahr.

nicht wahr. Jetzt hat sie Weltraumforschung* um die NASA löste das Rätsel und bestätigte einen Verdacht.

Frankfurt – Seit Mitte November der Erde vorübergehend eins zweiter Mond. Das Objekt mit dem Namen 2020 SO wurde von der Schwerkraft der Erde “erfasst” und wird sie bis März 2021 umkreisen. Dann wird sich das Objekt von der Zone lösen, in der die Schwerkraft der Erde wirkt, und die Sonne in einer neuen Umlaufbahn umkreisen NASA-Forscher aufgeladen.

Im Jahr 1966 @NASA startete Surveyor 2 zum Mond. Über 50 Jahre später #PlanetaryDefense Experten bei @ PanSTARRS1 und @ NASAJPL entdeckte, was die obere Stufe der Rakete sein könnte, die Surveyor 2 von unserem Planeten trug: Erfahren Sie mehr über diesen vorübergehenden Besucher: https://t.co/zVV9P0rXyK pic.twitter.com/oAmEnbFcKd – NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) 12. November 2020

Aber 2020 SO ist nicht irgendein Objekt, 2020 SO ist etwas Besonderes: Das Objekt ist ein Raketenstufe weggeworfen. Forscher seit einiger Zeit verdächtig* dass es das ist Zentaurenraketenbühne könnte handeln, dass die „Surveyor 2“ -Mission die US-Raumfahrtbehörde NASA im Jahr 1966 in Richtung Mund gefördert. Die Mission ging schief und die ausgebrannte Raketenbühne gelangte wie geplant in die Umlaufbahn um die Sonne.

NASA: Ausgebrannte Raketenstufe umkreist die Erde als “Minimond”

Jetzt sind sich die Forscher sicher: Die Raketenbühne ist in der Nähe der Erde ist zurückgekommen. Aktuell Beobachtungen von NASA-Forschern Bestätigen Sie Folgendes: Mit Hilfe von a NASATeleskop in Hawaii, ein Team unter der Leitung des Planetenforschers Vishnu Reddy, versuchte, die Farbe des Objekts zu bestimmen – eine schwierige Aufgabe: “Aufgrund der extremen Mattheit des Objekts war es ein herausforderndes Objekt”, erinnert sich Reddy und fügt hinzu: “Wir Farbbeobachtungen gemacht, die darauf hindeuten, dass SO 2020 keine ist Asteroid ist. “”

Eine Centaur-Raketenstufe im Jahr 1964. Eine solche Raketenstufe wurde auch für die “Surveyor 2” -Mission der NASA verwendet. Es umkreist derzeit die Erde als “Mini-Mond”. © Nasa

Weitere Beobachtungen folgten: Reddys Team analysierte die Eigenschaften des Objekts und verglich die Spektraldaten von SO 2020 mit den Daten von Edelstahl – dem Material, aus dem die Zentauren-Raketenstufen wurden in den 1960er Jahren gemacht. Die Daten stimmten jedoch nicht hundertprozentig überein. Die Annahme der Forscher: Die Spektren von Edelstahl, der seit 54 Jahren den widrigen Bedingungen des Weltraums ausgesetzt ist, und neuem Edelstahl im Labor passten einfach nicht zusammen.

NASA-Forscher beobachten das Stadium der Centaur-Rakete – und kommen zu einem klaren Ergebnis

Eine weitere Beobachtung sollte klarstellen. „Wir wussten, dass wir, wenn wir Äpfel mit Äpfeln vergleichen wollten, die Spektraldaten von einem anderen erhalten mussten Zentaurenraketenbühne die in der gewesen sind Erdorbit ist “, erklärt Reddy die Idee seines Teams. Eine solche Beobachtung ist jedoch äußerst schwierig: Aufgrund der “extremen Geschwindigkeit”, mit der eine Centaur-Raketenstufe die Erde umkreist, ist es nicht einfach, “solide und zuverlässige Daten” zu erhalten.

Am 1. Dezember 2020 erreichte Reddys Team jedoch das, was sie kaum für möglich gehalten hatten: Sie beobachteten eine Centaur-Raketenstufe, die seit ihrem Start im Jahr 1971 die Erde umkreist, lange genug, um Spektraldaten zu erhalten. Sie könnten das gebrauchen Objekt 2020 SO Vergleichen – und siehe da: Die Daten stimmen überein. Das Ergebnis der Forscher: Wie erwartet ist 2020 SO eins Zentaurenraketenbühne.

Mysteriöses Objekt 2020 SO: Der „Minimond“ der Erde ist eine Raketenstufe, bestätigt die NASA

Es gab bereits Anzeichen dafür 2020 SO eigentlich eine leere Raketenbühne könnte sein. Sonnenstrahlung veränderte die Flugbahn des mysteriösen Objekts mehr als die eines Asteroiden sollte der Fall sein. Sonnenstrahlung hat einen größeren Einfluss auf hohle Objekte – wie eine leere Raketenstufe – als auf Felsbrocken wie Asteroiden. Ein leichtes, hohles Objekt mit einer großen Oberfläche wird mehr von Sonnenstrahlung als von einem Stein umhergeworfen – das Nasa-Zentrum für Untersuchungen erdnaher Objekte (CNEOS) vergleicht es mit einer leeren Getränkedose, die mehr vom Wind als von einer kleinen bewegt wird Stein.

2020 SO kam 1966 der Erde und dem Mond sehr nahe

Darüber hinaus zeigten Berechnungen, dass 2020 SO kam 1966 der Erde sehr nahe – so nahe, dass das Objekt in diesem Jahr möglicherweise von der Erde abgefeuert wurde. “Einer der möglichen Wege für 2020 SO brachte das Objekt Ende September 1966 sehr nahe an die Erde und den Mond”, erklärt CNEOS-Direktor Paul Chodas, wie er auf die Idee kam, dass 2020 SO das war Gutachter-2-Raketenstufe könnte handeln. “Es war wie ein Eureka-Moment, als eine schnelle Überprüfung der Startdaten für Mondmissionen eine Übereinstimmung mit der Surveyor 2-Mission ergab”, sagt Chodas.

jetzt ist das Zentaurenraketenbühne in der Nähe der Erde ist zurückgekommen. Am 8. November 2020 wurde sie von der Schwerkraft der Erde erfasst. Bis März 2020 wird es als verfügbar sein Mini-Mond Zeichne zwei große Schleifen um die Erde. Am 1. Dezember 2020 erreichte 2020 SO seine engste Annäherung an die Erde. Astronomen wollen SO 2020, das Relikt aus der Zeit des “Weltraumrennens”, so lange wie möglich beobachten. (Tanja Banner) * fr.de ist Teil der landesweiten zentralen Redaktion von Ippen-Digital.