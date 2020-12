Joachim Löw über DFB-Probleme, Müllers Rückkehr und Kroos

60 Minuten Joachim Löw!

Laut Nationalmannschaftsdirektor hat Oliver Bierhoff Der Nationaltrainer nahm am Montagnachmittag ebenfalls Stellung. In 60 Minuten drückte Löw deutlich aus, was er im Verband nicht mochte und was bis einschließlich EM 2021 zu erwarten war. (Die Pressekonferenz zum Lesen in TICKER)

Das 0: 6 gegen Spanien nagt an ihm

“Wir haben die Fans so sehr enttäuscht”, sagte der 60-Jährige. Er selbst wacht morgens immer noch frustriert auf.

Er hat sich jetzt mit dem historischen Debakel abgefunden. Dann zog er sich bewusst aus der Öffentlichkeit zurück: “Zunächst waren intensive Diskussionen geplant.”

Was ihn sehr stinkt, ist, dass der DFB selbst in einer Pressemitteilung formuliert hat, dass Löw Zeit brauchte, um eine emotionale Distanz zum 0: 6 zu schaffen. “Das brauche ich nicht”, stellte Löw klar.

Weitere Indiskretionen werden Konsequenzen haben

Bei ihm bestehe “Explosionsgefahr”, wenn Dinge nach draußen getragen würden, sagte Löw. Er war daher “sehr verärgert” und “immens enttäuscht” über Fritz Kellers letzten Versuch, der öffentlich wurde, wonach er Löw zum Rücktritt nach der Europameisterschaft 2021 überreden wollte. Nur um sich zu kümmern SPORT1-Informationsöffentlichkeit, um Ruhe zu gewährleisten.

“Ich will Einheit und Vertrauen”, sagte Löw. Der Nationaltrainer hat inzwischen Keller angerufen, um “zu sprechen”. Dies hat nun die Sache für Löw geklärt.

Löw will ins EM-Finale

Der Nationaltrainer betonte, dass viele bei einem Turnier passieren können und dass es schwierig ist, im Voraus über Titel zu sprechen. Trotzdem betonte er nachdrücklich: “Wir wollen das Finale erreichen und das Turnier gewinnen.”

Immer noch keine Stadionbesuche

Er wurde kürzlich kritisiert, weil er im Gegensatz zu U21-Auswahltrainer Stefan Kuntz Besuche im Stadion vermeidet und nicht im Spitzenspiel zwischen FC Bayern und RB Leipzig (3: 3) war.

“Ich würde gerne ins Stadion gehen”, sagte Löw. Er möchte sich jedoch weiterhin an die Anforderungen der Ärzte und der Politik des DFB-Teams halten und Kontakte vermeiden, um eine Koronainfektion zu vermeiden.

“Wir haben eine bestimmte Vorbildfunktion”, erklärte Löw: “Ich werde erst Ende des Jahres in die Stadien gehen.” Aber er versicherte ihm, dass er alle Spiele verfolgen würde, er kannte seine Spieler in- und auswendig, die Bundesliga wie seine Westentasche.

Keine Gedanken an Resignation

“Nein, ich hatte diese Gedanken nicht”, bestätigte Löw aufgrund der turbulenten vergangenen Wochen. Obwohl er letzten Montag mit einem offenen Gefühl zur Präsidiumssitzung ging, fühlt er bis heute das volle Vertrauen des Präsidiums.

Zu keinem Zeitpunkt sagte er jedoch, ob er seinen Vertrag bis einschließlich der Weltmeisterschaft 2022 in Katar definitiv erfüllen würde. Ausschlaggebend wird die Leistung bei der EM 2021. Löw: “Nach dem Turnier werden wir Bilanz ziehen.” Er versicherte: “Ich habe die Motivation und habe sie nie verloren.”

Er will die schlechte DFB-Stimmung im Land mit Siegen wiederherstellen: “Die Fans können nur mitgerissen werden, wenn Sie gewinnen. Ich kann den Ärger und die Enttäuschung absolut verstehen.”

Kroos bleibt wichtig

Toni Kroos ist “ein Modell für Beständigkeit und Zuverlässigkeit” für den Nationaltrainer. Kritik am Weltmeister 2014, der vom DFB-Kleid enttäuscht war, lässt er nicht zu. “Über seine Qualitäten zu sprechen ist mühsam”, sagte Löw.

Mit ihm und Real Madrid werde Kroos weiterhin eine wichtige Rolle spielen, versicherte er. Löw erwartet aber auch mehr Kommunikation auf dem Platz vom 30-Jährigen. Zu den DFB-Führern zählen Kroos, Kapitän Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Ilkay Gündogan.

Trio Rückkehr noch nicht entschieden

Löw erklärte erneut, warum er den pensionierten Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng bisher nicht zurückgebracht hat: “Junge Spieler brauchen Zeit, um sich zu entwickeln.” Genau wie die Weltmeister 2014 bei der Euro 2012 und der Weltmeisterschaft 2010.

Bisher hat er “keinen Grund” für eine Rückkampagne gesehen. Löw bestätigte, dass er noch keinen Kontakt mit dem Trio hatte, aber die Tür öffnete sich weit, indem er impulsiv betonte: “Wir müssen sehen, was uns den größtmöglichen Erfolg bringt.”

Und weiter: “Viele Spieler haben sich gut entwickelt. Aber das Wichtigste muss nächstes Jahr entschieden werden, und ich werde das allererste mit meinem Trainerteam sein, das dies tut: Abwägen, was das Team braucht, um beim Turnier erfolgreich zu sein.” Ich werde alles im Interesse des Erfolgs der deutschen Nationalmannschaft tun. Am Ende entscheiden wir Trainer unmittelbar vor der Nominierung. Denn heute habe ich keine Ahnung, wie die Situation im März sein wird. Ich hoffe und wünsche es allen Die Spieler kommen gut über die Wintermonate. “”

Kein Nachfolger spricht mit Bierhoff

Bierhoff betonte kürzlich, dass er sich aufgrund seines Büros mit der Zeit nach Löw auseinandersetzen müsse und auch mit Löw darüber gesprochen habe.

Auf SPORT1Auf die Frage sagte der Nationaltrainer: “Ich weiß nicht, ob Oliver das gesagt oder impliziert hat. Er hat in der Vergangenheit oder in den letzten Tagen nicht persönlich mit mir darüber gesprochen. Aber er muss nicht, ich Ich habe kein Problem damit. Das Turnier muss entschieden werden. Es ist daher legitim, dass er sich rechtzeitig um Dinge kümmert, die irgendwann auftauchen könnten. Verständlich und verständlich für mich. “