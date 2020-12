“Auf Wiedersehen Deutschland”: Schwerkrankes Paar sucht Glück in der Türkei

Aktualisiert am 7. Dezember 2020, 22:30 Uhr

Zuerst verliebte sie sich in das Land, dann in eine der Bewohnerinnen: “Auf Wiedersehen Deutschland!” begleitete einen Kartenleser bei ihrem Neuanfang in der Türkei.

Ebenfalls im Türkei-Special der VOX-Serie: ein junges, schwerkrankes Paar, das ein neues Leben beginnen wollte.

Die “Goodbye Germany” -Fans kritisierten die Auswanderer schon vor ihrer Ausstrahlung, manchmal scharf online.

“Genieße die Zeit, die wir noch haben” – will das Sammy Lampert und seine Freundin Josephine Natterderen erste Schritte in ihrer neuen Wahlheimat Antalya die VOX Emigrant Show “”Auf Wiedersehen Deutschland! “ dokumentiert. Beide sind schwer krank – seine Bauchspeicheldrüse wurde vor 18 Jahren bei einem Autounfall irreparabel verletzt, so dass er als Diabetiker jetzt auf Insulin angewiesen ist; Josy hingegen hat seit ihrer Geburt einen Herzfehler und weiß, dass sie irgendwann eine Herztransplantation benötigen wird.

Mit ihrem Umzug hofften beide auf ein Leben abseits des deutschen Hamsterrades und positive Auswirkungen auf die Gesundheit aufgrund des milden Klimas. Wie in Deutschland und Österreich wollten sie ins Truthahn Eröffnen Sie ein Geschäft für Luftballons und andere Partydekorationen, aber nehmen Sie es insgesamt langsamer.

“Goodbye Germany” (VOX): Deutscher Kartellist liebt türkische Reitlehrer

Die frisch verliebte Wahrsagerin wollte auch in der Türkei tief durchatmen Natascha Auer, die in ihrer 22-jährigen Ehe mit einem Südtiroler nie wirklich glücklich war, weil seine Familie den Deutschen immer ablehnte. Dass sie sich im Urlaub in ihren Reitlehrer verlieben würde, war natürlich nicht geplant – aber jetzt nach drei Monaten war sie sich sicher: mit Yavuz Arin Sie wollte für den Rest ihres Lebens zusammen bleiben, trotz aller Prophezeiungen des Untergangs um sie herum.

In dem Truthahn sind alle gleich nach ihrem Geld, ist eine der Warnungen, die sie erhalten hat. Auch auf den Social Media Portalen von “Auf Wiedersehen Deutschland“Unter den Kommentatoren gab es Zweifel, die davon ausgegangen waren, dass Yavuz nur an einer deutschen Aufenthaltserlaubnis interessiert war.

Sprachprobleme überwinden

Außerdem konnten Natascha, Samy und Josy nur wenige Wörter auf Türkisch sprechen, weshalb man lesen konnte, dass sie “naiv” oder sogar “dumm” waren. Aber alle drei, die zur Auswanderung bereit waren, wussten, wie sie sich gegenseitig helfen konnten: Während Yavuz und Natascha zusammen lachend eine Art “eigenes Englisch” entwickelt hatten, “das hier fast niemand versteht”, hatten Sammy und Josy eine Übersetzungs-App installiert Ihre Handys, die gute Arbeit geleistet haben – zum Beispiel, als Sammy seinen Blutzuckerspiegel in der Apotheke testen lassen musste, weil sein Messgerät ausgeschaltet war Deutschland war noch nicht angekommen. Oder wenn es darum ging, eine Klimaanlage in ihrem etwas schäbigen Wohnhaus zu installieren.

Ausgerechnet Josy glaubte nicht, dass sie an ihrem 22. Geburtstag herumgebastelt hatten. Zumindest konnte Sammy sie mit einem Kuchen aufmuntern, auf den ein Foto der beiden gedruckt war – er hatte die Überraschung heimlich organisieren können, obwohl sie fast 24 Stunden am Tag aufeinander saßen. Ein schwerer Rollerunfall sorgte später für weitere Aufregung, aber beide hatten Glück und kamen mit gebrochenen Knochen, Schürfwunden und Schnitten davon. “Es war wirklich gerade nach einer Querschnittslähmung”, sagte Sammy schwer erleichtert.

Heiratsantrag am Meer

Nataschas größte Befürchtungen – würde ihr noch immer Südtiroler Ehemann der Scheidung zustimmen und würde Yavuz ‘Familie sie mögen – erwiesen sich glücklicherweise als unbegründet. Die Scheidung verlief friedlich, hinterließ jedoch einen bitteren Nachgeschmack aufgrund der Ablehnung ihres 21-jährigen Sohnes, der den Plänen seiner Mutter nicht zustimmte und nicht mit ihr sprechen wollte.









Das ist es! Natascha ist sich dessen bei Yavuz sicher.



Der Besuch bei Yavuz ‘Familie in Izmir Auf der anderen Seite wurde es zu einem Highlight: Natascha wurde von ihren Ex-Schwiegereltern so herzlich empfangen, wie sie es sich immer gewünscht hatte. Sie durfte sogar mit Yavuz in einem Zimmer schlafen, obwohl dies traditionell nur einem Ehepaar gewährt worden wäre. Aber was nicht, konnte immer noch passieren: Gegen Ende der Show schlug Yavuz seinem geliebten Menschen am Meer vor, und die Hochzeit folgte, wie Nataschas Facebook-Account zeigt, im April dieses Jahres.

Die Show selbst wurde im Spätsommer und Herbst 2019 gedreht, aber das Paar scheint immer noch glücklich zusammen zu sein. Sammy und Josy scheinen auch in der Türkei Fuß gefasst zu haben – auch wenn sie das geplante Ballongeschäft nicht eröffnet haben. Stattdessen übernahmen sie das Marketing für eine Fusion türkischer Schönheitskliniken. Fortsetzung folgt – vermutlich eines Tages zu sehen VOX.

