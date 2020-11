Gefährliches Brüten: Wie Sie aus Ihrer Gedankenschleife herauskommen

SPIEGEL: Herr Teismann, die Kombination aus Novemberwetter und alltäglicher Abschaltung lässt viele Menschen in düstere Gedanken versinken. Psychologen beschreiben das Grübeln oft als gefährlich. Was genau brütet?

Teismann: Ich bemerke, dass ich grübele, wenn sich mein Denken in Schleifen wiederholt. In der Fachsprache sprechen wir von Wiederkäuen – Latein für Wiederkäuer. Das Denken dreht sich für immer um dieselben Themen, und brütende Menschen beschreiben es als unproduktiv: Sie können keine Lösung finden. Trotzdem fällt es den Menschen schwer, sich davon zu lösen und über andere Dinge nachzudenken. Phänomenologisch kann man sagen, dass das Brüten vergangenheitsorientiert oder mit der Gegenwart verbunden ist. Dies markiert den Hauptunterschied zur Sorge, der normalerweise auf die Zukunft gerichtet ist und sich fragt: Was kommt? In der Realität vermischen sich die beiden jedoch oft.