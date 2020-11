Real Madrid gewinnt bei Inter Mailand, Liverpool FC verliert gegen Atalanta Bergamo

Real Madrid tat in der Gruppenphase der Champions League verdient eine gute Startposition. Nach dem Sieg liegt Real mit sieben Punkten hinter Gladbach auf dem zweiten Platz, Inter bleibt der letzte in Gruppe B. Nach sechs Niederlagen und zwei Unentschieden war es der erste Sieg für Los Blancos gegen die Italiener.

Die Wichtigkeit war für die Spieler in den ersten Minuten spürbar. Sicherheitsausweise waren auf beiden Seiten die Methode der Wahl. Inter machte dann den ersten Fehler in der Person von Nicolo Barella. Der Mittelfeldspieler brachte Nacho im Strafraum (5. Spielminute) unnötig zu Fall.

Real hatte in den ersten drei Spielen dieser Champions League nur vier Punkte, Inter sogar zwei weniger. Das Spiel war dementsprechend wichtig für einen möglichen Fortschritt.

Die Italiener forderten Strafen nach etwas mehr als einer halben Stunde, nachdem Raphael Varane Arturo Vidals Fuß im Strafraum leicht berührt hatte. Als Schiedsrichter Anthony Taylor sich nicht für eine Strafe entschied, beschwerte sich Vidal lautstark und erhielt eine gelbe Karte. Da er Taylor sehr nahe kam, musste der Chilene das Feld mit Gelb-Rot (33.) verlassen.

Conte holte in der zweiten Halbzeit Ivan Perisic und Danilo D’Ambrosio und wechselte defensiv von drei auf vier. Trotz des Defizits waren die Italiener niedrig und hofften auf Gegen- oder Standardmöglichkeiten. Nach einem Freistoß in der 52. Minute forderte Milan einen weiteren Elfmeter. Vázquez hatte Roberto Gagliardini in seinem eigenen Strafraum festgehalten. Wieder gab es keine Strafe – diese Entscheidung war umstrittener.