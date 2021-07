Gefängniswärter in Schweden von Häftlingen als Geiseln genommen

OSLO, Norwegen – Zwei Häftlinge haben am Mittwoch in einem schwedischen Gefängnis zwei Gefängniswärter als Geiseln genommen und sind in einer „sehr gefährlichen Situation“ verbarrikadiert.

Die Insassen entfernten die Wachen, nachdem sie kurz nach Mittag in das Zimmer des Aufsehers eingebrochen und Überwachungskameras versteckt hatten, teilte der schwedische Gefängnis- und Bewährungsdienst mit. Unterhändler und Polizei seien im Gefängnis, “und die Situation ist eingefroren”, sagte der amtierende Sicherheitschef Jorgen From Nordin der schwedischen Nachrichtenagentur TT.

Die Gefangenen verbüßen Mordstrafen, berichtete TT. Schwedische Medien sagen, sie hätten einen Hubschrauber angefordert, um ihnen bei der Flucht zu helfen.

Zwei Gefangene sollen zwei Wachen als Geiseln genommen haben und sind im Gefängnis verbarrikadiert. Von Karlsson / TT über AP

Die schwedische Boulevardzeitung Aftonbladet sagte, die Männer seien 30 und 24 Jahre alt gewesen und angeblich mit Rasierklingen bewaffnet gewesen, als sie in den Wachraum einbrachen.

Die Zeitung sagte, sie habe angeboten, eine der Geiseln im Austausch für die Verteilung von 20 Kebab-Pizzas an andere Häftlinge freizulassen. Aftonbladet veröffentlichte Fotos von einer lokalen Pizzeria, die Pizzas herstellte und in ein Auto verlud, und sagte, sie sollten ins Gefängnis gebracht werden.

Ein Hubschrauber überfliegt am 21. Juli 2021 das Gefängnis Eskilstuna. Von Karlsson / TT über AP

Das Gefängnis liegt in der Nähe von Eskilstuna, etwa 120 Kilometer (75 Meilen) westlich der schwedischen Hauptstadt Stockholm.