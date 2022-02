Letzten Januar, sagte, dass die Oberstufe einer SpaceX Falcon 9-Rakete Anfang März mit dem Mond kollidieren wird. Wie zu erwarten, löste die Vorhersage eine Welle von aus , von denen viele Elon Musk und sein privates Weltraumunternehmen kritisch sehen. Immerhin wäre die Veranstaltung a seltener Fehltritt für SpaceX.

Aber es stellt sich heraus, dass Elon und Co. nicht dabei sind, ihr Gesicht zu verlieren. Stattdessen wird das Schicksal China eher widerfahren. Das liegt daran, dass Gray jetzt sagt, er habe einen Fehler bei seiner ersten Identifizierung eines Stücks Weltraumschrott gemacht, das er und andere Astronomen getauft haben WE0913A im Jahr 2015.

Als Gray und seine Kollegen das Objekt zum ersten Mal entdeckten, ließen sie mehrere Hinweise vermuten, dass es sich um die zweite Stufe einer Falcon 9-Rakete handelte, die den Apparat der National Oceanic and Atmospheric Administration trug. Satelliten im tiefen Orbit im selben Jahr. Die Identifizierung des Objekts wäre wahrscheinlich nicht in den Mainstream-Medien berichtet worden, wenn Astronomen nicht später entdeckt hätten, dass es mit dem Mond kollidieren würde.

„Im Jahr 2015 habe ich dieses Objekt (falsch) als 2015-007B identifiziert, die zweite Stufe des DSCOVR-Raumfahrzeugs“, sagte Gray in a Er hat am Samstag gepostet, was entdeckt wurde . „Ich hatte ziemlich gute Indizien zur Identifizierung, aber nichts Schlüssiges“, fügte Gray hinzu. „Das war überhaupt nicht ungewöhnlich. Die hochfliegende Identifizierung von Weltraumschrott erfordert oft ein wenig Detektivarbeit, und manchmal finden wir nie die Identität eines Stückchens Weltraumschrott.

Wir hätten die wahre Identität der Trümmer vielleicht nie erfahren, wäre da nicht der Ingenieur vom Jet Propulsion Laboratory der NASA gewesen . Er kontaktierte Grey am Samstag, um nach der Identifizierung zu fragen. Laut Giorgini hat das Horizons-System der NASA, a das den Ort und die Umlaufbahn von fast einer halben Million Himmelskörper in unserem Sonnensystem abschätzen kann, zeigte, dass die Flugbahn der Raumsonde DSCOVR sie nicht in die Nähe des Mondes führte. Daher wäre es ungewöhnlich, dass seine zweite Stufe dann vom Kurs abkommt und den Satelliten trifft. Giorginis E-Mail veranlasste Grey, die Daten, die er zur ersten Identifizierung verwendet hatte, erneut zu überprüfen.

Gray sagt jetzt, er sei ziemlich sicher, dass die Rakete, die mit dem Mond kollidieren soll, China gehört. Im Oktober 2014 startete die Raumfahrtbehörde des Landes ihre Chang’e 5-T1 Mission auf einer Long March 3C-Rakete. Nachdem er die wahrscheinliche Flugbahn dieser Mission zusammengestellt hatte, entdeckte er, dass der Long March 3C am besten für das mysteriöse Objekt geeignet war, das den natürlichen Satelliten der Erde treffen wird. „In den Orbit zurückzukehren, um das chinesische Raumschiff zu starten, ist absolut sinnvoll“, sagte er. . „Es endet mit einer Umlaufbahn, die den Mond zum richtigen Zeitpunkt nach dem Start passiert.“

Grey fuhr fort zu sagen Die Kante Dies Episoden wie diese unterstreichen den Bedarf an mehr Informationen über Raketenantriebe, die durch den Weltraum reisen. „Die einzigen Leute, die ich kenne, die auf diese alten Raketenverstärker achten, sind die Asteroiden-Tracking-Community“, sagte er der Verkaufsstelle. „So etwas wäre erheblich einfacher, wenn Leute Raumfahrzeuge starten würden – wenn es ein regulatorisches Umfeld gäbe, in dem sie etwas melden müssten.“