Zwei Tote in alpinen Lawinen | Der Nordweststern

Vier Wintersportler wurden an diesem Wochenende in der Schweiz und in Österreich von Lawinen mitgerissen. In der Schweiz sind am Samstag in Sachseln im Kanton Obwalden zwei Männer im Alter von 51 und 31 Jahren gestorben, wie die Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte. Am vergangenen Wochenende kamen in den Alpen zehn Menschen durch Lawinen ums Leben. Im österreichischen Tirol ist am Sonntag ein Wintersportler von einer Lawine verschüttet worden. Er wurde mit schweren Verletzungen gerettet und ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Berichten zufolge war er allein unterwegs. Woher die Männer kamen, gaben die Behörden zunächst nicht bekannt. Die Tiroler Lawine ging auf der 2602 Meter hohen Schafseitenspitze im Wipptal los. Andere Wintersportler, die in der Gegend unterwegs waren, blieben unversehrt. Am Samstag hat eine Lawine auf dem Kaunertaler Gletscher eine 36-jährige Österreicherin mitgerissen. Sein Begleiter gab Alarm. Dank eines Airbags wurde sie schnell gefunden und gerettet, jedoch mit schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Australian Associated Press

