Die Trilogie hat eine metakritische Gesamtpunktzahl von 0,5 • Eurogamer.net

Verärgerte GTA-Fans bombardieren GTA: The Trilogy – The Definitive Edition auf Metacritic.

Zum Zeitpunkt des Schreibens hat die Trilogie über 2.000 Nutzerrezensionen auf der globalen Website. Von den 2.054 Bewertungen von PC-Benutzern auf Metakritisch, die kombinierte Punktzahl ist eine armselige 0,5. Für PS5-Spieler erreicht er einen Spitzenwert von 1,0, aber ansonsten schneiden die meisten anderen Plattformen genauso niedrig ab.

„Das ist es! Es ist das Ende von Rockstar, es ist einfach zu viel“, meint ein besonders verärgerter Xbox One-Kunde, der die meisten „nützlichen“ Punkte hat. „Das ist inakzeptabel [on] so viele Ebenen, ich finde nicht einmal die richtigen Worte.

„Diese sogenannte Definitive Edition ist einer der erbärmlichsten Remaster aller Zeiten, vor allem wenn man bedenkt, wie großartig Rockstar war. Sie waren die Besten. Sie waren die besten, die es gab. Sie haben anderen Entwicklern gezeigt. Was man tun kann. Ich kann es einfach.“ Ich glaube nicht, dass das Ende von Rockstar so sein würde.“

„Ein Spiel, das so schlecht vorbereitet ist, dass sie der Presse keine Kopien zur Kritik freigegeben haben“, fügte hinzu Ein weiterer. „Rockstar hat sich eindeutig Cyberpunk 2077 von CD Project Red angeschaut und gesagt, halte mein Bier, während ich etwas größere Kacke zusammenwickle.“

Freitag Nacht, Rockstar gab zu, GTA: The Trilogy – The Definitive Edition aus dem Verkauf auf dem PC zu entfernen, um „unbeabsichtigt enthaltene Dateien zu entfernen“.. Der Rockstar Games Launcher ist jetzt wieder online, aber Rockstar hat die PC-Version von GTA: The Trilogy – The Definitive Edition offline gehalten, um die „richtigen“ Versionen der Trilogie zum Kauf anzubieten. .

Rockstar wird jetzt mit Rückerstattungsanträgen überschwemmt als Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition läuft.