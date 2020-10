Fulda: Tränen unter den Mitarbeitern wegen Kaufhof-Schließung – das Kaufhaus Kerber war ihr Leben

vonVolker Nies Herunterfahren

Kerber hatte bestenfalls 500 Mitarbeiter. Die 64 Mitarbeiter, die noch hier sind, werden Tränen bekämpfen, wenn sie ihren Arbeitsplatz für immer verlassen. Das Kaufhaus in Fulda – es war ihr Leben.

Das Kaufhaus Galeria Kaufhof in Fulda ist für immer geschlossen. Der Verkauf ist vorbei.

Im Fulda Innenstadt geht mit der Schließung der Kaufhaus Kerber Eine mehr als 60 Jahre alte Geschichte geht zu Ende.

geht mit der Schließung der Eine mehr als 60 Jahre alte Geschichte geht zu Ende. Für viele Angestellte war das Kaufhaus mehr als nur ein Job in Fulda. Drei Mitarbeiter Mitteilungen.

Fulda – “Das Firmen gab mir eine Chance nach einem nicht so guten Abitur – und in den ersten Jahrzehnten war es immer für mich und für andere Mitarbeiter dort “, lobt Kurt Bauer (59) Schmalnau. Im August 1977 begann er eine Ausbildung als Verkäufer – und blieb danach, abgesehen vom Militärdienst, in der Kaufhaus im Fulda. Er hat viele Jahre Elektrogeräte verkauft, jetzt gehört es ihm Kassiererteam ein.

Der Zusammenhalt von Mitarbeiter war besonders groß, berichtet Kurt Bauer. “Wir haben auch privat viel gemacht.” Mitarbeiter wollten einander zu einem Abschiedsfeier treffen. „Wir alle sind wieder einmal begeistert vom Verkauf. Wir wollen uns richtig verabschieden. Viele Kunden, die wir seit Jahrzehnten kennen, verabschieden sich persönlich, es gab auch kleine Geschenke. Unsere Haus war ein Institution, ein Meilenstein für Fulda. Es ist deprimierend zu sehen, wie das funktioniert Kaufhaus jetzt leer. “” (Lesen Sie hier: “Kerbersch Koarl” ist unvergesslich: Günther Elm schreibt Gedicht)

Fulda: Die Mitarbeiter von Galeria Kaufhof trauern um die Schließung des Kaufhauses

„Ich habe es nie bereut, dabei zu sein Kerber angefangen – erst heute “, sagt Andrea Bug (63) Petersberg, Verkäuferin im Schreibwarensektor, Bücher, Frauen Schuhe, Koffer und Handtaschen. “Aber ich hätte gerne mein Berufsleben hier beendet.” Mit fast 49 Jahren im Unternehmen ist sie die dienstälteste Mitarbeiterin Kollege Ich bin Kaufhaus Fulda. „Als im Juni bekannt wurde, dass unsere Haus schließt sich, meine Tränen kamen. Und wenn wir für immer schließen, werde ich Tränen bekämpfen. “”

Nach einer Schulpraktikum gefangen Andrea Bug im August 1972 bei Kerber im Fulda auf. Allein in ihrem Jahr waren es 30 Auszubildende – und natürlich waren sie alle Auszubildende wie in den folgenden Jahren. Firmengründer Karl Eduard Kerber kam regelmäßig vorbei, um nach seinem zu sehen Kaufhaus und sein Angestellte Anfragen. Auch sein Sohn Karl Willi Kerber suchte danach Konversation mit dem Angestellte.

Die Galeria Kaufhof in Fulda schließt diese Woche für immer ihre Türen

Wann Vorsitzender des Betriebsrats Stand Michael Kretsch (48) von Fulda In den letzten Monaten standen Demonstrationen zur Erhaltung des Geländes und viele im Mittelpunkt Gesprächein dem es um das Schicksal von geht Angestellte ging. Fast alles Angestellte Nutzen Sie das Angebot, für sechs Monate zu einer Transfergesellschaft zu wechseln, um sich von dort aus zu bewerben.

Die Filiale Galeria Kaufhof in der Innenstadt von Fulda schließt. © Sebastian Reichert

Michael Kretsch war in der Firmen. Er begann auf dem Feld, hängte Jalousien und Vorhänge im Häuser auf. “Wir waren in diesem Bereich wirklich stark.” Er hat zuletzt verkauft Männerkleidung. Sie sind viele Jahrzehnte Mitarbeiter stolz auf ihr Haus: „Kerber hatte einen Namen. Es stand für hohe Qualität, faire Preise und gute, persönliche Beratung. “”