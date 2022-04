Fünf Entwicklungen, da sich die Wirtschaft der Ukraine fast halbiert

Hallo. Die Wirtschaftsleistung der Ukraine wird in diesem Jahr wahrscheinlich um 45,1 % schrumpfen, nachdem die russische Invasion Unternehmen geschlossen, Exporte reduziert und wirtschaftliche Aktivitäten in großen Teilen des Landes unmöglich gemacht hat, sagte die Weltbank.

Volodymyr Selensky, Präsident der Ukraine, sagte, das Überleben seines Landes hänge von der Fähigkeit der Vereinigten Staaten ab, mit einem Anstieg russischer Waffen im Süden und Osten des Landes vor einem geplanten russischen Angriff in der Region fertig zu werden.

Unterdessen hat das britische Verteidigungsministerium erklärt, Russland könne Phosphormunition einsetzen, um zu versuchen, die belagerte Stadt Mariupol vollständig zu erobern.

1. Selenskyj sagt, das Schicksal der Ukraine hänge von der US-Militärhilfe ab

Das Schicksal der Ukraine hänge von der Fähigkeit der Vereinigten Staaten ab, mit der erwarteten Zunahme der russischen Rüstung im Süden und Osten des Landes fertig zu werden, sagte Wolodymyr Selenskyj.

Der Präsident der Ukraine sagte am Sonntagabend in einem Interview mit der Fernsehsendung 60 Minutes: „Um ehrlich zu sein, unsere Fähigkeit zu (überleben) hängt davon ab. Ich habe 100-prozentiges Vertrauen in unser Volk und unsere Streitkräfte Ich bin mir nicht sicher, ob wir alles bekommen, was wir brauchen.“

Er dankte Joe Biden für die Militärhilfe, die die Ukraine bisher erhalten habe, fügte aber hinzu, dass er „vor langer Zeit“ eine Liste mit bestimmten Gegenständen weitergegeben habe, die die Ukraine dringend benötige, und dass die Geschichte Herrn Bidens Antwort beurteilen werde.

„Er hat die Liste“, sagte Herr Zelensky. „Präsident Biden kann in die Geschichte eingehen als die Person, die dem ukrainischen Volk zur Seite stand, das gewonnen und das Recht auf ein eigenes Land gewählt hat. (Das) liegt auch an ihm.“