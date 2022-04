Rosewood Vienna gibt die Eröffnung im Juli 2022 bekannt

Rosewood Hotels & Resorts® freut sich, die bevorstehende Eröffnung des Rosewood Vienna bekannt zu geben, die für Juli 2022 geplant ist. Dieses Luxushotel wird sich am Petersplatz, einem der berühmtesten Plätze in der Wiener Altstadt, in der Nähe vieler der wichtigsten der Stadt befinden kulturelle und kulturelle Stätten. historische Stätten. Die vorzeitige Eröffnung markiert den ersten Pavillon von Rosewood Hotels & Resorts in Wien und das fünfte Haus der Marke in Europa. Es reiht sich in eine angesehene Sammlung ein, die ikonische Anwesen wie Rosewood London, Rosewood Castiglion del Bosco und Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel, umfasst.

Das Rosewood Vienna liegt im Herzen einer der geschichtsträchtigsten Städte Europas und wurde entwickelt, um Besuchern ein authentisches, originelles und personalisiertes Reiseerlebnis zu bieten, das von der lokalen Kultur und dem internationalen Geist des Reiseziels inspiriert ist. Das Hotel ist umgeben von Wiens besten Geschäften und Restaurants und einigen der wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Attraktionen. Im Einklang mit der A Sense of Place®-Philosophie von Rosewood Hotels & Resorts werden die Gäste des Rosewood Vienna in die zeitlose Anmut, Eleganz und den imperialen Stil eintauchen, die Wien seit Jahrhunderten prägen.

Ein modernes und dennoch zeitloses Design

Rosewood Vienna befindet sich in einem historischen Gebäude aus dem 19. Jahrhundert und ist eine Zusammenarbeit zwischen A2K Architects, BEHF Architects und dem Innenarchitekten Alexander Waterworth. Das Endergebnis ist ein Hotel, das historischen Charme und europäische Architektur der Belle Époque mit modernem Interieur und zeitloser Raffinesse verbindet. Die 99 Zimmer und 27 Suiten des Anwesens wurden mit einer durchdachten Kombination aus üppigen Texturen, künstlerischen Akzenten und den neuesten technologischen Annehmlichkeiten gestaltet. Die 1.800 Quadratfuß große Präsidentensuite des Anwesens gilt als das Juwel in der Krone von Rosewood Vienna und bietet ultimativen Luxus mit unvergleichlichem Blick auf die Stadt, Hauptschlafzimmer, separatem Wohnzimmer, Küche, Wohnzimmer, Unterhaltung und einem Esszimmer für acht Personen. Jedes Zimmer hat seinen eigenen Charakter, aber sie alle werden durch eine harmonische, neutrale Farbpalette vereint, die durch subtile Farbkontraste akzentuiert wird und den Stil des Anwesens widerspiegelt, der Alt und Neu verbindet. Jedes Detail wurde sorgfältig ausgewählt, um ein optimales Unterhaltungs- und Entspannungserlebnis zu schaffen. Durch ein geschicktes Zusammenspiel verschiedener Materialien wie Marmor, Holz, Messingbeschläge und gemusterte Stoffe erinnert das Design an den imperialen Glanz der Wiener Vergangenheit und trifft gleichzeitig den Geschmack des wohlhabenden Entdeckers von heute.

Ein durchschlagendes Ziel

Die vielfältigen gastronomischen Einrichtungen des Rosewood Vienna sind eine Hommage an die kulinarischen Wurzeln der österreichischen Hauptstadt, während sie die Standard-Serviceniveaus der Marke Rosewood und moderne kulinarische Interpretationen integrieren. Die lichtdurchflutete oberste Etage des Anwesens bietet feine Menüs mit europäischer und österreichischer Küche in einer Vielzahl von Räumen. Zu den bald bekannt zu gebenden Konzepten gehören eine ungezwungene Atmosphäre in der „offenen Küche“ des Anwesens und eine gehobene Brasserie im Hauptspeisesaal des Anwesens, zu dem eine angrenzende Terrasse und eine Gartenoase gehören. Das Catering-Angebot der Unterkunft umfasst auch einen privaten Speisesaal, der für intime Zusammenkünfte reserviert oder als Veranstaltungsraum für größere Gruppen genutzt werden kann. Klassische Cocktails mit innovativem Touch werden in der gemütlichen Dachbar des Hotels serviert, die vom renommierten Innenarchitekten Kroenland entworfen wurde.

Mit Blick über die Dächer von Wien bietet die Bar den Gästen auch einen atemberaubenden Blick auf die Stadt. Die Restaurants und die Bar heißen Gäste und Einheimische durch einen eigenen Eingang willkommen, während die Brasserie abends ein gehobenes kulinarisches Erlebnis und eine elegante Weinkarte mit Schwerpunkt auf österreichischen Spezialitäten bietet.

Elegante Veranstaltungsräume

Inspiriert von einer großen Wohnung, die sich einst im Herzen der Stadt befand, beherbergt der Rosewood Vienna Pavilion einen spektakulären Raum mit vielseitigen Annehmlichkeiten und Sitzgelegenheiten für bis zu 120 Personen für gesellschaftliche Veranstaltungen und Geschäftstreffen. Der Pavillon verfügt über drei elegante Lounges mit modernster Technologie und flexiblen Grundrissen mit Tageslicht, die die prächtige Architektur des Gebäudes zur Geltung bringen. Das Rosewood Vienna will sich als der Place to be für private und berufliche Anlässe im Herzen der österreichischen Hauptstadt etablieren.

Ruhige Wellnessangebote

Als elegante Oase für Gäste und Einheimische konzipiert, beherbergt das Anwesen Sense®, A Rosewood Spa, das lokal inspirierte, intuitive Angebote bieten wird, die das Wohlbefinden von Körper und Seele fördern. Mit herrlichem Blick über Wien bietet das Spa fünf Behandlungsräume, eine „Social Suite“ und einen Hydrotherapie-Ruheraum sowie eine umfangreiche Auswahl an Behandlungen und Therapien. Das Design des Spas zeichnet sich durch klare architektonische Linien, geschnitzte Stein- und Holzelemente sowie eine beruhigende Farbpalette aus, die ausgewählt wurde, um ein ruhiges Erlebnis zu vermitteln. Ebenfalls in das Sense®, A Rosewood Spa, integriert ist ein Fitnesscenter mit modernsten Trainingsgeräten, Personal Trainern und einem Friseursalon.

