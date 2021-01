Frau entsetzt, als sie “Kameras und Zwei-Wege-Spiegel” in der Wand eines neuen Hauses entdeckte

Wenn Sie an einen neuen Ort ziehen, wissen Sie nie wirklich, ob Sie von früheren Mietern seltsame Überraschungen erlebt haben.

Wir haben kürzlich gesehen, wie eine Frau in ein neues Zuhause gezogen ist, nur um herauszufinden, dass der letzte Besitzer gegangen ist Teil eines menschlichen Herzens in der Küche.

Ja wirklich.

Aber jetzt hat ein anderer neuer Besitzer eine ziemlich bizarre Entdeckung in seinem Badezimmer gemacht.

Die 18-jährige Annabell Mickelson und ihre Familie zogen kürzlich in ein neues Anwesen in Arizona und wussten, dass es einst ein einzigartiges Zuhause war.

Trotz ihrer Geschichte hatten sie immer noch nicht erwartet, einen Zwei-Wege-Spiegel und Kameras in den Wänden zu finden.



(Bild: annabellmickelson / tiktok)



Die Familie wurde misstrauisch, als sie bemerkte, dass der gesamte Spiegel an der Wand befestigt war, und beschloss, dies zu untersuchen.

Annabell war so fasziniert von all dem, dass sie den Prozess des Entfernens und Teilens der Ergebnisse filmte. auf TikTok.

Sie hat das Video mit den Worten “Ich habe ein bisschen Angst!”

In dem Video ist die Familie zu sehen, wie sie in die Wand schneidet, wo sie seltsame Schränke sowie den Zwei-Wege-Spiegel und die Drähte findet, von denen sie sagen, dass sie für die Kameras verwendet wurden.

Sie fuhr fort: “Wir hatten Recht! Es war ein Zwei-Wege-Spiegel! Wir haben den Spiegel durcheinander gebracht, aber hey.”



(Bild: annabellmickelson / tiktok)



Der Clip ging viral, über zwei Millionen Mal angesehen und über 116.000 Likes gesammelt.

Hunderte von Menschen äußerten sich ebenfalls mit Fragen, sodass Annabell schließlich ein Folgevideo machte, um weitere Informationen über ihren Fund auszutauschen.

“Der Grund, warum wir sicher sind, dass es sich um einen Zwei-Wege-Spiegel handelt, ist, dass es ein Haus war, das es war [involved] Im Kartell könnte man wohl sagen “, erklärte sie.

Sie fügte hinzu, dass der Vorbesitzer dafür bekannt war, “die ganze Zeit Partys zu veranstalten”.



(Bild: annabellmickelson / tiktok)



„Es gibt Kameras rund um das Haus und wir konnten nicht wissen, wohin sie gingen.

„Und es gibt Kameras, die zur Hintertür führen, damit man Leute hereinlassen kann.

“Die Nachbarn haben es uns erzählt, weil einer von ihnen mit diesem Typen gefeiert hat und er alles über ihn wusste.”

Annabell behauptete auch, dass irgendwo in ihrem Hinterhof 25.000 Dollar versteckt sein könnten, weil jemand nach Geld suchte, seit sie dort lebten.

Kommentieren TIC Tac Video sagte eine Person: “Nun, das ist komisch.”

Ein anderer sagte: “Jemand hat jemanden beobachtet und aufgenommen.”

Jemand gab zu: „Meine Schwester ist in eine alte Scheune gezogen und wir haben auf dem Dachboden Kameras gefunden.

“Sie haben ein Schleiereulennest beobachtet.”

Andere waren nicht davon überzeugt, dass es sich um einen Zwei-Wege-Spiegel handelte, einige dachten, es könnte Glas für ein Aquarium sein, während andere meinten, es sei ein normaler Spiegel, weil dass er einen Rücken hatte.

Was ist das Seltsamste, was Sie jemals in einem neuen Zuhause gefunden haben? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen.