Erstaunliche Super Mario Kunst kombiniert Bowsers Wut mit Yoshis Insel

Anfang dieser Woche zog Nintendo in der zweiten Hälfte den Vorhang herunter Super Mario 3D Welt + Bowser Wutund der neue Modus zieht definitiv die Aufmerksamkeit der Fans auf sich. Bowsers Wut Mario und Bowser Jr. müssen zusammenarbeiten, um eine von Kaiju inspirierte Überarbeitung zu stoppen, die die Kontrolle über Bowser übernommen hat. Nintendo veröffentlichte ein erstaunliches Kunstwerk der beiden Charaktere, die den Bösewicht betrachteten (viel größer), und ein Fan beschloss, dieses Bild aufzunehmen und es im Stil von neu zu gestalten Super Mario World 2: Insel Yoshi. Während die ursprüngliche Nintendo Showdown-Kunst bereits großartig war, könnte @ GBrothersStudios Pixel-Art-Einstellung auf Twitter noch beeindruckender sein!

Die Kunst von @GBrothersStudio ist unten eingebettet.

Erschienen 1995, Yoshi Insel wurde schnell zu einem der beliebtesten Titel von Super Nintendo. Das Spiel war sehr unterschiedlich vom Original Super Mario Welt, aber sein großartiger Kunststil hat es zu einem der markantesten Nintendo-Spiele aller Zeiten gemacht. Bowser Jr. wurde erst 2002 in das Franchise eingeführt Super Mario Sonnenschein, aber der Charakter passt sehr gut zum Yoshi Insel ästhetisch, wie @GBrothersStudio deutlich zeigt. Yoshi Insel Meist hellere Orte, aber das Spiel enthielt dunklere Orte, und @GBrothersStudio kanalisiert sie gut. Es ist nicht die Art von Mash-up, die die meisten Mario-Fans erwarten, aber es ist alles großartig!

Wenn es auf Switch erscheint, Bowser Wut wird neben einem anderen Mario-Klassiker angeboten: Super Mario 3D Welt. Das 2013 für Wii U veröffentlichte Spiel bietet eine isometrische Perspektive und Levels, die alleine oder in einer Gruppe von vier Spielern gespielt werden können. Das Spiel lässt die Spieler zwischen Mario, Peach, Toad, Luigi und Rosalina wählen, obwohl der Trailer der letzten Woche für Bowsers Wut führte zu Spekulationen, dass ein sechster spielbarer Charakter in der Nintendo Switch-Version des Spiels hinzugefügt werden könnte.

Super Mario 3D Welt + Bowser Wut wird am 12. Februar exklusiv für Nintendo Switch veröffentlicht. Sie können alle unsere vorherigen Cover des Spiels überprüfen Hier.

Freust Du Dich auf Super Mario 3D Welt + Bowser Wut? Was denkst du über dieses Fan Art Mash-up? Lass es uns in den Kommentaren wissen oder teile deine Gedanken direkt auf Twitter unter @Marcdachamp über alles zu sprechen, was mit dem Spiel zu tun hat!