Oppo neckt einziehbare Rückfahrkamera für Telefone

Oppo hat ein kurzes Video veröffentlicht, das auf ein neues Kameradesign für Smartphones hinweist. Die „vom Unternehmen entwickelte einziehbare Kamera“ wird gezeigt, wie sie sich aus dem Gehäuse des Telefons herauszieht, bevor sie sich im Inneren einfährt. Das Video deutet darauf hin, dass der Mechanismus wasserdicht ist und die Kamera automatisch einfährt, wenn das Telefon fallen gelassen wird.

Im Gegensatz zu Popup-Selfie-Kameras, die sich in einem Telefon verstecken, bis Sie es brauchen, kann das Hin- und Herbewegen der Kamera auf der Z-Achse Auswirkungen auf die Bildqualität haben, obwohl Oppo noch nichts zu den optischen Vorteilen dieses Designs behauptet hat. Es scheint kein Zoomobjektiv zu sein, da es nur mit 50 mm gekennzeichnet ist, aber es könnte theoretisch dazu beitragen, die Teleobjektivleistung zu verbessern.

Die Markierungen auf dem Kameramodul zeigen, dass der Sensor 1 / 1,56 Zoll groß ist und das Objektiv 50 mm mit einer Blende von 1: 2,4 entspricht, was bedeutet, dass es etwa zweimal länger sein sollte als der Hauptzweck des Telefons. Es ist ein viel größerer Sensor als der, den Sie normalerweise hinter Teleobjektiven finden. Vielleicht macht dies die zusätzliche Höhe, die der Einziehmechanismus ermöglicht, dies möglich.

Oppo veröffentlicht dieses Video vor dem jährlichen Inno Day-Event in der nächsten Woche, bei dem das Unternehmen häufig verschiedene Konzepte und Technologien vor der kommerziellen Einführung vorstellt. Ausgewählte Veranstaltung des letzten Jahres aufrollbares Telefon und AR-Brille. In diesem Jahr veranstaltet Oppo den Inno Day an zwei Tagen, dem 14. und 15. Dezember.