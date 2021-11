Französische Politiker lehnen die Verwendung von nicht-binären Pronomen im Wörterbuch ab

Politiker lehnen die Aufnahme eines neutralen Pronomens „iel“ in ein großes französisches Wörterbuch ab und behaupten, dass es die Sprache besudelt.

Das französische Wörterbuch Le Robert hat seine Online Wörterbuch das nicht-binäre Pronomen iel aufzunehmen, ähnlich dem geschlechtsneutralen „them“ im Englischen, nachdem seine Forscher in den letzten Monaten eine zunehmende Verwendung des Pronomens festgestellt hatten, Reuters berichtete.

Der Gesetzgeber und die französische Regierung lehnten jedoch jede Änderung der Sprache ab.

„Inklusives Schreiben ist nicht die Zukunft der französischen Sprache“, sagte Bildungsminister Jean-Michel Blanquersaid in einem Tweet Dienstag.

Der französische Gesetzgeber François Jolivet von der Partei La République en Marche lehnte das geschlechtsneutrale Pronomen ebenfalls ab und sagte: in einem Tweet dass „seine Autoren deshalb Militante einer Sache sind, die nichts mit Frankreich zu tun hat: #Wokismus.“

„Le Petit Robert, ein Wörterbuch, das als Referenz galt, hat gerade die Wörter „iel, ielle, iels, ielles“ auf seiner Website integriert, fügte Jolivet hinzu.

Jolivet schrieb auch einen stark formulierten Brief an die Académie française, die Hüterin der französischen Sprache, und erklärte, dass die Einführung der Worte „iel, ielle, iels et ielles“ der Vorläufer der „erwachten Ideologie“ ist, die französische Werte zerstören würde . , berichtete Reuters.