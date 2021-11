Dieses Mal spielte Ringo Starr Frank Zappa in 200 Motels

Ringo spielt Larry den Zwerg, der eigentlich eine düstere Nachbildung einer Forellenmaske eines renommierten Dirigenten ist. „Eigentlich war es sehr seltsam“, sagt Ringo auf einem Stück Frank Zappa 200 Motels 50th Anniversary Edition. „Aus dem Apple-Büro kam ein Anruf, dass Frank Zappa diese Idee hatte, und er wollte sie mir vorstellen. Ich dachte, oh toll, weil ich Franks Musik gehört hatte. Auf sehr musikalische Weise war es wirklich verrückt. Also Ich lud Frank zu mir nach Hause ein. Er präsentierte diese riesige Partitur und sagte: „Ich habe eine Idee, diesen Film zu machen, und hier ist die Partitur.“ Ich sagte: „Warum zeigst du mir die Partitur? Ich kann keine Noten lesen Aber deswegen werde ich den Film machen.

Es war nicht irgendein Spiel. „Er sagte mir, er wollte, dass ich es spiele, weil er einfach nur ein Musiker darin sein wollte“, erinnert sich Ringo Frank Zappa 200 Motels 50th Anniversary Edition. Der Ex-Beatle war nicht irgendein Schauspielmusiker. „Einen größeren Popstar als mich konnte man damals nicht haben“, gibt Ringo auf der CD bescheiden zu. „Außerdem war es seltsam, der Ringo-spielende Frank. Es war eine gute Voraussetzung und ich konnte mit Musikern abhängen, was immer ein guter Deal ist.

Der erfahrene Schlagzeuger war dafür bekannt, mit anderen Kit-Spielern Schritt zu halten. er würde spielen Das Konzert für Bangladesch Seite an Seite mit Jim Keltner, was dem Aussehen des Filmmaterials nach so gemacht wurde, dass Ringo zwischen und während der Songs mit jemandem scherzen konnte. Zum 200 Motelsholte Ringo einen seiner besten Freunde, Keith Moon, den pyrotechnischen Beatkeeper von The Who. Moonie spielt eine heiße Nonne. „[Zappa] will, dass ich das Mädchen mit der Harfe ficke“, sagt Ringo als Larry im Film, als er den in Anzug gekleideten Basher durch den Orchestergraben bahnen sieht. „Die Zauberlampe, er will, dass ich sie stopfe und schrubbe.“

Die berühmte Rockgroupie und Songwriterin Pamela Des Barres, die auch in der Girlgroup The GTOs (Girls Together Outrageously) sang, gibt ihr Schauspieldebüt in 200 Motels. Sie würde eine wiederkehrende Rolle in der Seifenoper spielen Suche morgen, sowie die Hauptrolle im Sylvester Stallone-Film von 1978 die Gasse des Paradieses. Aber Des Barres‘ größter Beitrag zum Kino inspiriert Cameron Crowe dazu, die musikalische Muse Penny Lane in die Mischung seiner rockigen Filmerinnerungen aufzunehmen Fast bekannt.

Um dem Film filmische Glaubwürdigkeit zu verleihen, wählte Zappa auch renommierte Schauspieler aus. Unser Zeremonienmeister Rance Muhammitz wurde von dem österreichisch-amerikanischen Schauspieler Theodore Bikel gespielt, der auch Folksänger und politischer Aktivist war. Bikel spielte Captain Von Trapp in der ursprünglichen Broadway-Produktion von Der Klang der Musik. Er wurde für einen Oscar als bester Nebendarsteller für seine Rolle als Sheriff Max Muller in nominiert Die Provokateure (1958) und erschien in Filmen wie Die afrikanische Königin (1951), rote Mühle (1952), Der Feind unten (1957), Meine schöne Frau (1964), und Die Russen kommen, die Russen kommen (1966). Er spielte auch in einer Episode von Rod Serling mit Die Dämmerungszone.

200 Motels auch Spieler aus der ernsten Welt der Musik, wie den klassischen Gitarristen John Williams, den Monteverdi Choir und das Royal Philharmonic, das während des gesamten Films in einem Gefangenenlager namens „The Centerville Recreational Facility“ zu sehen ist, mit den Schlagzeugern, die als Nazi-Wächter verkleidet sind . Der Film sei „sowohl ein Bericht über reale Ereignisse als auch eine Extrapolation davon“, heißt es in der Pressemappe. “ Vorausgesetzt, dass [the Mothers] neigen dazu, irgendwo am Rande Ihres tatsächlichen Rock & Roll-Bewusstseins zu operieren, ist der Film eine Erweiterung und Projektion der spezialisierten Vision der Gruppe und der Teilnahme an diesem faszinierenden Bereich der zeitgenössischen menschlichen Erfahrung. Groupies, Leben auf der Straße, Beziehung zur Öffentlichkeit, gruppenchemische Persönlichkeit, makrobiotische Nahrung und Krawatten.