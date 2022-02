Die Situation in der Ukraine „bildet jetzt eine Art Crescendo-Gelegenheit für Herrn Putin“, sagt der Pentagon-Sprecher

Pentagon-Pressesprecher John Kirby warnte am Sonntag, dass sich die Situation in der Ukraine laut US-Geheimdiensten „jetzt in eine Art Crescendo-Gelegenheit für Herrn Putin verwandelt“.

Auf die Frage von Fox News am Sonntag nach Geheimdiensten, die das Pentagon gesehen hat, die darauf hindeuten, dass Russland jederzeit in die Ukraine einmarschieren könnte, sagte Admiral Kirby, „es war wirklich eine Kombination von Faktoren“, einschließlich dessen, was die Staaten an der Grenze „in voller Sicht“ sahen.

„Ich denke an ein Mosaik aus Intelligenz, das wir sehen. Ich spreche nicht speziell darüber, aber wir haben gute Geheimdienstquellen und sie sagen uns, dass sich die Dinge zu einer Art Crescendo-Gelegenheit für Mr. Putin entwickeln“, sagte Kirby.

In einem separaten Interview mit MSNBC lieferte Kirby eine zusätzliche Lektüre des Telefongesprächs von Verteidigungsminister Lloyd Austin mit seinem russischen Amtskollegen am Samstag. Darin heißt es, Austin bemerkte, dass „wenn eines der Dinge, von denen Präsident Putin sagt, dass er keine starke NATO und eine starke NATO an seiner Westflanke will, er genau dieses Ergebnis erzielen wird“, wenn er den Invasionspfad fortsetzt .

Kirby bestätigte auch auf MSNBC, dass 160 Truppen der Florida National Guard die Ukraine sicher verlassen haben, nachdem das Pentagon am Samstag ihre Evakuierung angeordnet hatte. Diese Truppen befinden sich seit November für eine Ausbildungsmission in der Ukraine.

Kirby sagte, Austin habe „aus Vorsicht entschieden, dass es an der Zeit sei, sie außer Landes zu bringen“. Der Pressesprecher fügte hinzu, dass die Truppen bereits nahe der polnischen Grenze stationiert seien und es „ziemlich einfach sei, sie außer Landes zu bringen“.

Auf die Frage, ob der geplante Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Russland am Dienstag ein „letzter Versuch“ sei, antwortete Kirby: „Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass es ein letzter Versuch ist, aber wir erkennen sicherlich, dass die Zeitkomponente hier zu sein scheint abnehmen, und das geht uns alle an. Aber noch einmal, wir haben es gesagt und wir glauben es heute noch, es gibt immer noch Zeit und Raum für einen diplomatischen Weg nach vorne.