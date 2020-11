Frankfurter Flughafen: Warum Lufthansa jetzt mit der A350 von München nach Frankfurt fliegt

Lufthansa-Passagiere können mit dem Langstreckenflugzeug A350-900 von München zum Flughafen Frankfurt fliegen. Was sinnlos klingt, hat einen durchaus vernünftigen Grund.

Update vom Mittwoch, 28. Oktober 2020, 10:49 Uhr: Ich bin Langstreckenflugzeuge von München nach Flughafen Frankfurt? Klingt absurd. Aber zumindest für kurze Zeit die Lufthansa bietet diesen Service für den einstündigen Flug zwischen den beiden Städten an. Weil sie will Corona vier von ihnen A350-Maschinen Position am Frankfurter Flughafen statt in München. Damit die Airbus-Flugzeuge nicht leer fliegen, können die Passagiere ihren Flug im 325-Sitzer absolvieren.

Am Freitag (30. Oktober 2020) wird beispielsweise mit dem Flug abheben LH099 einer A350-900 um 9 Uhr in München und sollte um 10:05 Uhr sein Flughafen Frankfurt Land. Am Sonntag (1. November 2020) hätten A350-Fans eine weitere Gelegenheit: LH117 startet um 18 Uhr in München und landet um 19 Uhr in Frankfurt Laut Lufthansa ist der Airbus A350 “besonders sparsam”. Für die kurze Strecke zwischen den beiden Städten benötigt die Deutsche Bahn (DB) nur etwas mehr als drei Stunden – und ihre CO2-Bilanz ist deutlich besser.

Die Lufthansa präsentierte 2017 stolz ihr neues Airbus A350-900. Jetzt können Passagiere sogar kurz von München zum Frankfurter Flughafen fliegen. © Peter Kneffel / dpa

Vier Lufthansa A350-900 starten am Frankfurter Flughafen

Erster Bericht vom Sonntag, 25. Oktober 2020, 14.45 Uhr: Frankfurt – Normalerweise das ganze A350-Flotte das Lufthansa stationiert am Flughafen Franz Josef Strauss in München. Wie Lufthansa jetzt angekündigt hat, sollte sich dies im Laufe der Wintersaison ändern. Vier der A350, die hauptsächlich am Kran am Heck erkennbar sind, sollen bis März 2021 am Frankfurter Flughafen positioniert werden.

Nach einem Bericht von “flugrevue.de„Bleib 12 von insgesamt 16 A350-Maschinen das Lufthansa noch am Münchner Flughafen. Wegen des Augenblicks Corona-Pandemie Der Flugbetrieb ist jedoch stark eingeschränkt – viele Menschen können keine geplanten Reisen unternehmen, so dass einige Flugzeuge nicht benötigt werden. Daher sind am Flughafen München derzeit nur sieben A350 im Einsatz, die nach Nordamerika und Asien fliegen.

Lufthansa verwendet vier A350 @Airport_FRA einer. Das ist besonders sparsam # LHA350 Ersetzen Sie vorübergehend die Boeing 747-8 und A343 im Winterflugplan. Diese A350 würden vorübergehend in München geparkt. Ziele: Chicago, Los Angeles, Tokio. #planespotting ✈️👀 https://t.co/s3O5mGYn1Y pic.twitter.com/00fbhYfDx2 – Lufthansa News (@lufthansaNews) 13. Oktober 2020

A350 am Frankfurter Flughafen: Strecken nach Chicago, Los Angeles und Tokio

Die relativ neuen Maschinen sind jedoch im Vergleich zu anderen Langstreckenjets sehr nachhaltig. Im Vergleich zu einer Boeing 747-8 verbrauchen sie rund zwölf Prozent weniger Kerosin und sind daher weniger umweltschädlich. “Der Airbus A350-900 ist eines der modernsten und umweltfreundlichsten Langstreckenflugzeuge der Welt”, schrieb Lufthansa in einer Erklärung über den Einsatz des Flugzeugs am Flughafen Frankfurt. Es ist daher sinnvoll, andere Flugzeuge durch die A350 zu ersetzen, anstatt sie für den Winter in München zu parken.

Also sollten sie weitermachen Flughafen Frankfurt wird zukünftig für die Strecken nach Chicago und Los Angeles verwendet, die zuvor von der Boeing 747-8I übernommen wurden. Sie ersetzen auch den Airbus A340 für die Strecke nach Tokio. Auf diese Weise wird „die Flotte unter den aktuellen Rahmenbedingungen wirtschaftlich und nachhaltig optimal genutzt“ Lufthansa über Ihr geplantes Projekt während der Corona-Krise.

Der Frankfurter Flughafen wird der Startflughafen für A350-Großraumflugzeuge sein

In dem A350 Es handelt sich um ein Großraumflugzeug, das seit 2013 als Nachfolger des A340 im Einsatz ist. Das Flugzeug des europäischen Flugzeugherstellers Airbus verfügt über 325 Sitzplätze. Obwohl der Abflughafen für vier Maschinen in der Zukunft Flughafen Frankfurt Die Flüge werden weiterhin von Münchner Besatzungen begleitet. (tt / kke)

