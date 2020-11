Atommüll: Castor Transportschiff legt in Nordenham an

Am frühen Montagmorgen war es soweit: Ein Schiff mit Atommüll aus England legte in Nordenham in Niedersachsen an. An Bord: sechs Rollencontainer.

Der Atommüll werde nun in einen Zug verladen, sagte ein Sprecher der Society for Nuclear Service (GNS). Anschließend sollen die Container zum Zwischenlager in Biblis, Hessen, transportiert werden. Bisher verlief alles nach Plan. Das Schiff verließ Sellafield, Großbritannien, am vergangenen Dienstag.