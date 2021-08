Fotos zeigen verheerende Waldbrände in Griechenland

Griechenland kämpft seit sieben Tagen inmitten der schwersten Hitzewelle seit drei Jahrzehnten gegen verheerende Waldbrände in verschiedenen Teilen des Landes.

In der vergangenen Woche erreichten die Temperaturen an manchen Orten 45 Grad Celsius, was zu sehr trockenen Bedingungen führte, die in einigen Gebieten zu Waldbränden führten und nicht nur Waldflächen, sondern auch Häuser und Geschäfte zerstörten.

Laut nationalen Berichten haben Hunderte von Feuerwehrleuten, darunter eine Reihe von Teams aus anderen Ländern, ihre Einsätze auf vier Großbrände konzentriert.

Eine davon befindet sich auf der zweitgrößten Insel Griechenlands, Euböa, die seit fast sieben aufeinanderfolgenden Tagen brennt. Laut Reuters wurden seit letztem Dienstag Tausende Menschen aus ihren Häusern auf der Insel Euböa evakuiert.

„Wir werden die Art und Weise ändern, wie wir Schutzprojekte starten, aber auch die Art und Weise, wie wir Aufforstungen durchführen. Wir werden unsere ganze Aufmerksamkeit darauf richten, die Schäden und unsere natürliche Umwelt zu reparieren“, sagte der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis am Samstag Aussage von Google. Übersetzung.