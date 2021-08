Gareth Bale übergab vor dem Elfmeterschießen die bizarre Kadernummer von Real Madrid

Gareth Bale kehrt zu Real Madrid zurück.

Gareth Bale ist zurück bei Real Madrid, aber die Kadernummer, die er gestern trug, könnte darauf hindeuten, dass eine weitere Saison zum Aufwärmen auf der Bank auf den walisischen Kapitän wartet.

Bale wurde in die Startelf aufgenommen, als die Blancos in einem Testspiel in Österreich gegen den AC Mailand auftraten, und die Beobachter waren überrascht, als er mit der Nummer 50 auf dem Rücken auftauchte.

Gareth Bale erhält eine Strafe.

Marco Asensio trug in der vergangenen Saison Bales übliches Trikot mit der Nummer 11, als der Waliser an Tottenham Hotspur ausgeliehen war, und es sieht so aus, als hätte der Spanier es für die nächste Saison anbehalten, sodass Bale die Art von Nummer trägt, die normalerweise einer Akademie vorbehalten wäre . Produkt sein Debüt.

In jedem Fall zeigte Bale in der ersten Halbzeit eine ordentliche Leistung für die Mannschaft von Carlo Ancelotti, bevor er zur Pause eingewechselt wurde.

Er gewann einen Elfmeter und sprang ein, um ihn selbst zu schießen, obwohl er den Kick im Nachhinein wahrscheinlich einem seiner Teamkollegen hätte überlassen sollen.

Der 32-Jährige machte einen sehr schwachen Schuss, den Milan-Torhüter Mike Maignan leicht abwehrte und beide Mannschaften leer schossen, als das Spiel torlos endete.

Gareth Bale gewinnt einen Elfmeter für Real Madrid… steht aber auf und verfehlt den Freistoß! 😱 Ein schwacher Versuch und ein leichter Stopp für Maignan im Mailänder Tor 🧤 pic.twitter.com/2hHbDRBmIT – Premier Sports 📺 (@PremierSportsTV) 8. August 2021

Bei Real Madrid ändert sich alles.

Es war keineswegs Bales am meisten bekannt gemachter verschossener Elfmeter des Sommers, nachdem er beim walisischen Gruppensieg bei der EM 2020 gegen die Türkei in Baku einen über die Latte geschossen hatte.

Bales Leihe für eine Saison an die Spurs schien der Anfang vom Ende seines Real Madrid-Abenteuers zu sein, aber der vierfache Champions-League-Sieger ist zurück im Bernabeu in einer stark veränderten Umkleidekabine.

Zinedine Zidane, der mit Bale nicht einverstanden war, ist nicht mehr Trainer und der Verein hat mit Klubkapitän Sergio Ramos, der nach Paris Saint-Germain wechselte, einen weiteren mächtigen Anführer verloren.

Gaerth Bale und Carlo Ancelotti sind wieder vereint.

Ramos’ Innenverteidiger Raphael Varane wird voraussichtlich diese Woche bei Manchester United einer medizinischen Untersuchung unterzogen, während der erfahrene österreichische Verteidiger David Alaba vom FC Bayern München eingetroffen ist.

Bale kam 2013 zu Beginn von Ancelottis erster Amtszeit als Vereinschef nach Madrid und gewannen in ihrer ersten Saison gemeinsam die Champions League, wobei Bale im Finale gegen den Stadtrivalen Atletico traf.

An diesem Tag des Jahres 2014 … ️⚽️ Gareth Bale köpfte in der 110. Minute beim 4:1-Sieg von Real Madrid über den Rivalen Atlético Madrid im Champions-League-Finale. pic.twitter.com/lT9ukflAdf – BBC Sport Wales (@BBCSportWales) 24. Mai 2020

Vor dem Euro, Bale hat geredet über das Wiedersehen mit dem italienischen Trainer: „Ich weiß, dass Carlo zurück ist, und ich verstehe mich sehr gut mit ihm, und ich leugne es nicht, aber ich konzentriere mich nur auf das Jetzt.

“Ich bin sicher, ich werde irgendwann ein Gespräch mit ihm führen und es von dort aus übernehmen, wenn es passiert.”

“Sobald die Euros vorbei sind, gehe ich von dort aus.”

Mehr erfahren über: AC Mailand, Gareth Bale, Elfmeter, Real Madrid, Mannschaftsnummer