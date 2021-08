Mann mit hitzeempfindlicher MS verklagt Österreich wegen Klimaversagen

Ein Mann mit Multipler Sklerose (MS) aus Österreich hat beim Europäischen Gerichtshof Klage gegen die Regierung eingereicht.

Der Mann, der nur als Mex M. genannt wird, leidet an einer temperaturabhängigen Form der Multiplen Sklerose, dem österreichischen Ableger der militanten Gruppe Freitage der Zukunft – initiiert von der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg – sagte am Montag.

“Ab 25 Grad Celsius sitze ich im Rollstuhl. Das bedeutet, dass ich schon jetzt von der Klimakrise betroffen bin und noch mehr in Zukunft”, sagte der 40-jährige Energieberater.

“Erfolg würde es mir erlauben, effektiven Klimaschutz zu fordern und vor Gericht zu fordern.”

Die Klage wurde am Freitag beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg eingereicht.

“Das Klimagesetz ist schwach und gibt Ihnen keine Möglichkeit, etwas dagegen zu tun”, sagte ihre Anwältin Michaela Kroemer der Agence Française-Presse (AFP). „Der Staat ist seiner Handlungspflicht nicht nachgekommen.

Das österreichische Umweltministerium, das seit Anfang letzten Jahres von einem Grünen-Politiker geführt wird, reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Die Klage wird durch Crowdfunding-Bemühungen finanziert, die von Fridays For Future initiiert wurden und in wenigen Wochen 30.000 Euro (36.000 US-Dollar) gesammelt haben. Der Mann hatte seine Klage im vergangenen Jahr in Österreich eingereicht, das Verfassungsgericht wies sie jedoch in der “Anstellungsfrage” ab, sagte Kroemer.

Andere Klagen, insbesondere von sechs Portugiesen, die Dutzende europäischer Länder beschuldigen, ihren Verpflichtungen im Kampf gegen den Klimawandel nicht nachgekommen zu sein, wurden bereits beim EGMR eingereicht.