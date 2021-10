“Bessere Chance, wirklich aufzubauen”: Dominic Thiem strebt nach Verletzung die Rückkehr der Australian Open 2022 an

Der österreichische Tennisspieler Dominic Thiem ist einer der besten Spieler bei den Herren. Der 28-Jährige gewann 2020 seinen ersten Grand Slam, konnte aber in der Saison 2021 nicht daran anknüpfen. Aufgrund einer im Juni erlittenen Handgelenksverletzung verpasste er in dieser Saison die Wimbledon-Meisterschaften und die US Open.

WERBUNG Der Artikel geht unter dieser Anzeige weiter

Kürzlich erwähnte Dominic Thiem, dass er zu Beginn der Saison 2022 eine Rückkehr in die Tour anstrebt, in Australien an den Warm-up-Events teilnehmen will, gefolgt vom ersten Grand-Slam-Event der Saison, den Australian Open 2022 .

TAUCHE MEHR TIEF

“My Body Is Old Now”: Andy Murray gibt nach rekordverdächtigem Kampf mit Frances Tiafoe ehrliches Geständnis ab

WERBUNG Der Artikel geht unter dieser Anzeige weiter

Dominic Thiem ist optimistisch für die nächste Saison 2022

Thiem freut sich über mehr Zeit als sonst, drei Monate zum Erholen und Trainieren in der Offseason für das nächste Jahr. Nachdem er 2020 das Finale der Australian Open erreicht hat, ist es sinnvoll, dass er dieses Ereignis in der nächsten Saison anvisiert.

WERBUNG Der Artikel geht unter dieser Anzeige weiter

Er sprach von seiner Rückkehr und erklärt, „Im Moment liegt der Fokus natürlich auf der Hand. Momentan habe ich fünf bis sechs Behandlungen am Tag, was alleine bis zu dreieinhalb Stunden dauert. So kläglich die Verletzung auch ist, ich habe jetzt die besten Chancen, mich über einen Zeitraum von drei Monaten richtig aufzubauen. So viel Glück hat man in einem normalen Tennisjahr nicht. Wenn ich im Januar wieder Turnierspiele in Australien starte, hoffe ich, hundertprozentig bereit zu sein und körperlich und spielerisch besser denn je zu sein.

(Zitate mit Google Translate übersetzt)

DOHA, KATAR – 10. MÄRZ: Dominic Thiem aus Österreich reagiert in seinem Achtelfinal-Finale gegen Russlands Aslan Karatsev am dritten Tag der Qatar ExxonMobil Open 2021 im Khalifa International Tennis and Squash Complex am 10. März 2021 in Doha, Katar. (Foto von Mohamed Farag / Getty Images)

Thiem kam in dieser Saison zum Tennis und war zuletzt auf Mallorca zu sehen, musste aber aufgrund der Verletzung von seinem Erstrundenspiel zurücktreten. Wir hoffen, dass er sich bald erholt und wieder um die größeren Trophäen kämpft.

WERBUNG Der Artikel geht unter dieser Anzeige weiter

Sehen Sie sich diese Geschichte an: Roger Federers Reise zum Elite-Milliardärsclub