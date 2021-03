First Lady Jill Biden macht diese Woche ihren ersten Besuch in Connecticut

Sie wusste, dass in dem Moment, in dem alle Stimmen gezählt wurden, ihr Leben viel geschäftiger werden würde, und diese Woche macht sie ihre Jungfernfahrt als First Lady nach Connecticut.

Warum kommt die First Lady zur Muskatnuss? Nach mehreren Quellen einschließlich wfsb.comDies könnte etwas mit dem ehemaligen Meriden-Lehrer und Schulleiter Miguel Cardona zu tun haben, von dem erwartet wird, dass er als neuer US-Bildungsminister bestätigt wird. Der Senat stimmt heute über seine Bestätigung ab.

In einer Pressemitteilung des Weißen Hauses Ende letzter Woche wurde gerade angekündigt, dass die First Lady am Mittwoch, dem 3. März, Meriden besuchen wird.

Was auch immer der Grund für den Besuch sein mag, der Bürgermeister von Meriden, Kevin Scarpati, ist bereit, ihn mit offenen Armen willkommen zu heißen.

Im Namen der Stadt Meriden freuen wir uns, First Lady Jill Biden am Mittwoch, dem 3. März, begrüßen zu dürfen. Es ist uns eine Ehre, Dr. Biden in unserer vielfältigen und integrativen Gemeinschaft willkommen zu heißen. Wir freuen uns auf seinen Besuch.

Es besteht eine Verbindung zwischen der First Lady und Miguel Cardona, beide haben promoviert und beide haben ihre gesamte Karriere in der öffentlichen Bildung verbracht.

Für Jill Biden war es bisher ein Wirbelwind, aber sie ist kein Unbekannter im Rampenlicht, nachdem sie acht Jahre als 2nd Lady verbracht hat, als ihr Ehemann Joe Vizepräsident war. Nachdem sie die letzten zwei Jahre mit Joe auf dem Feldzug war, gewöhnt sie sich jetzt an ihre Rolle als First Lady, und hier sind einige Fotos, um dies zu beweisen:

