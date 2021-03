Meteoritenstreifen wie Feuerwerk am britischen Nachthimmel

Während sich Millionen von Menschen beim Anblick der unglaublichen Lichtshow am Himmel „einen Stern wünschen“, wünschen sie sich tatsächlich einen Meteor. Wenn etwas die Reise überlebt und auf der Erde landet, wird es Meteorit genannt.

Richard Kacerek, Mitbegründer des UK Meteor Network, einer Gruppe von Amateur-Meteoritenbeobachtern, sagte, ihre Kameras hätten den Meteor um 21.54 Uhr in Wiltshire, England, entdeckt.

“Wir denken, es war ein Stück eines Kometen oder etwas Weicheres wie ein Asteroid, das die Atmosphäre traf”, sagte er.

In diesem Fall schien sich der Feuerball langsam zu bewegen, was bedeutete, dass er länger am Himmel sichtbar war. Einige Leute haben jedoch berichtet, dass sie einen Überschallknall gehört haben, was darauf hindeuten würde, dass sich ein relativ großes Objekt mit hoher Geschwindigkeit bewegte, als es nahe an der Erde beschleunigte.