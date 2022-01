FILMERINNERUNGEN: Sehen Sie, wie Julie Andrews mit einer klassischen Doppelrechnung musikalische Filmmagie geschaffen hat

Hallo nochmal Fans der großen Leinwand, mein letzter Artikel ‚Movie Memories‘ für Lanarkshire Live ist Ina Purchase gewidmet, einer glücklichen Kindheitsfreundin und Fan von „The Sound of Music“.

Der Erfolg der Filmversion von Der Klang von Musik nichts Außergewöhnliches. Produziert von Twentieth Century Fox im Jahr 1965, ist es nach jeder Schätzung das erfolgreichste Musical der Geschichte.

Rodgers und Hammerstein waren Meister darin, Musicals zu schaffen, in denen sich die Charaktere mit ihrem eigenen Leben und mit Fragen der Ehrlichkeit und Klarheit auseinandersetzen. Die Tatsache, dass sie fünf der beliebtesten Musicals der Welt geschrieben haben – Oklahoma , Karussell , Südpazifik , und Der König und ich – zusätzlich zu ihrer letzten Zusammenarbeit, Der Klang von Musik , ist eine bemerkenswerte Leistung in jedermanns Buch.

Die Lanarkshire Live-App kann jetzt heruntergeladen werden. Erhalten Sie rund um die Uhr alle Neuigkeiten aus Ihrer Region – plus Features, Unterhaltung, Sport und das Neueste über Lanarkshires Genesung von der Coronavirus-Pandemie. Der kostenlose Download enthält die neuesten Eilmeldungen und exklusiven Geschichten und ermöglicht es Ihnen, Ihre Seite mit den Abschnitten anzupassen, die Sie am meisten interessieren. Besuchen Sie den App Store und verpassen Sie nichts in Lanarkshire – iOS – Android

Spielt in den letzten goldenen Tagen der dreißiger Jahre, Der Klang von Musik ist eine melodiöse und berührende Geschichte der Durch Falle Familiensänger; eine der weltweit bekanntesten Konzertbands in der Ära unmittelbar vor dem Zweiten Weltkrieg.

Wunderbare Musik und spektakuläre österreichische Kulissen, kombiniert mit brillanten Darbietungen einer talentierten Besetzung, sind die Hauptquellen für die erstaunliche Popularität des Films. Produziert und inszeniert von Robert Wise, gewann er fünf Oscars, darunter Bester Film und Beste Regie.

Wise brachte das klassische Musical auf die Leinwand und traf sich wieder mit zwei der Top-Talente aus seinem ersten Musical, dem mehrfach preisgekrönten Westside-Story (1961); Drehbuchautor Ernest Lehman und künstlerischer Leiter Boris Leven.

Obwohl Julie Andrews gespielt hat Eliza Dolittle von der Kritik gefeiert in Broadway- und West End-Produktionen von meine liebe Dame , und von Audrey Hepburn für die Filmversion übergangen wurde, ging in Hollywood das Gerücht um, dass Andrews nicht fotogen sei.

Allerdings, wenn Wise Aufnahmen von angesehen Mary Poppins , die noch nicht veröffentlicht worden war, wusste er nach wenigen Minuten, dass Andrews perfekt für die Rolle sein würde Verheiratet in Der Klang von Musik .

An dem Tag, an dem sie für den Film unter Vertrag genommen wurde, befand sich Andrews in einem Meeting mit Führungskräften der Fox Studios, als plötzlich ein Mitarbeiter hereinplatzte und sagte: „Audrey Hepburn wurde unter Vertrag genommen meine liebe Dame “; dann gab es einen Moment der Stille, bevor Julie in die Hände klatschte und sagte: „Lasst es uns ihnen zeigen, huh Leute?“

Sean Connery wurde für die Rolle in Erwägung gezogen Hauptmann von Trapp die letztendlich an Christopher Plummer ging. Der elegante und stylische Hollywoodstar Eleanor Parker wurde besetzt Baronin Elsa Schrader .

Richard Hadyn, ein beliebter Charakterdarsteller der 1940er Jahre, übernahm die Rolle des egoistischen Impresarios Max Detweiler . Der Teil von Liesel , der 16 von 17 und das älteste von sieben Kindern ist, wurde von Charmian Carr gespielt, der eigentlich 21 von 22 war; Der Altersunterschied wurde durch Kostüme und Beleuchtung aufgelöst.

Nach vielen Wochen intensiver Proben und der aufwändigen Voraufnahme der Musik unter der Leitung von Irwin Kostal begann am 26. März 1964 mit der Sturmsequenz in den Fox Studios in Los Angeles die erste Woche der ersten Dreharbeiten von Maria Schlafzimmer.

Cast und Crew zogen dann im Juli für vier Monate Dreharbeiten nach Salzburg in Österreich, wo eine der spektakulärsten Panorama-Luftaufnahmen, die jemals gefilmt wurden, durch die Montage einer MCS 70-Kamera an einem Helikopter erzielt wurde, die die landschaftliche Pracht der österreichischen Alpen und die späte Landschaft einfing Nachmittag im Sommer.

Das schottische Publikum begann das musikalische Meisterwerk am 16. April 1965 zu umarmen, als es im Gaumont Cinema in der Sauchiehall Street, Glasgow, für eine phänomenale Aufnahme bis zum 23. Dezember 1967 eröffnet wurde.

Der Film hinterließ auch bei meiner Freundin Ina Purchase einen unauslöschlichen Eindruck, als wir ihn Ostern 1968 gemeinsam im Pavilion Cinema in Airdrie sahen.

Ina sagte: “ Der Klang von Musik ist mein Lieblingsfilm aller Zeiten. Ich habe drei Exemplare und wenn ich sie gerne anschaue, bin ich auf einer „Bitte nicht stören“-Mission; Mein Handy ist aus und die Tür ist verschlossen!





„Ich liebe diesen Film über eine Familie und alles, was mit dem Sieg über Widrigkeiten zusammenhängt – und diese wundervolle Musik; es ist die Magie des Kinos.

1966, Der Klang von Musik war der umsatzstärkste Film aller Zeiten und erzielte weltweit 125 Millionen US-Dollar Umsatz vom Wind getragen (1939).

Ein zeitloser, erhebender Klassiker, geschaffen von einem großartigen Regisseur und in den Händen von Meisterhandwerkern, das Musical ist alles, was die meisten Filme heute nicht sind.

„Wir beschlossen, etwas auszuprobieren, das so ziemlich jeden Trick anwenden würde, den wir in der Filmproduktion gelernt hatten … in einer riesigen Fantasie, Mary Poppins – Walt Disney.

Es gibt nur ein Wort zu beschreiben Mary Poppins (1964); Superkalifragilistischexpiallegetisch.

Mary Poppins ist einer der denkwürdigsten Filme in der Geschichte des Disney-Films, sowohl visuell als auch musikalisch, und viele betrachten ihn als die Krönung von Walt Disney.

Sicherlich ist es der größte Hit in der Geschichte des Studios, sowohl kritisch als auch finanziell, und die Art von Film, die für immer spielen wird.





Und in vielerlei Hinsicht ist es ein Meisterwerk. In 35 Jahren Arbeit nutzte der Film alle Tricks der bahnbrechenden Handwerkskunst im Disney-Studio.

Walt Disney wurde erstmals darauf aufmerksam Poppins Bücher, die 1934 veröffentlicht wurden, in den frühen 1940er Jahren, als eine seiner Töchter sie las.

Walt erkannte schnell ihr filmisches Potenzial und versuchte, die Filmrechte von Autor PL Travers zu erwerben, was eine Menge Widersprüche bedeutete und sehr frustrierend war.

Es dauerte 20 Jahre, sie zu überzeugen, und in den frühen 1960er Jahren kapitulierte sie schließlich unter der Bedingung, dass sie bei einem Filmprojekt mitwirkte Mary Poppins .

Die Tatsache, dass Walt den beispiellosen Schritt unternahm, einer solchen Vereinbarung zuzustimmen, zeigt, wie sehr er darauf bedacht war, sich die Rechte zu sichern.

Mit gesicherten Filmrechten beauftragte Walt die talentierten Songwriter-Geschwister Richard und Robert Sherman, 16 unvergessliche Songs zusammenzuweben, darunter den Oscar-prämierten Chim-Chim-Cheree in der Geschichte.

Füttere die Vögel würde Walts persönlicher Favorit werden. Das Lied von der alten Vogelfrau, die in der St. Paul’s Cathedral Semmelbrösel verkauft, fand er zutiefst spirituell.





Können Sie sich Bette Davis so vorstellen? Mary Poppins ? Der Filmveteran wurde für die Rolle von Plum in Betracht gezogen, was bei einer Fehlbesetzung eine Katastrophe hätte werden können.

Glücklicherweise sah Walt 1961 Julie Andrews in seinem Broadway-Hit Camelot . Er besuchte sie hinter der Bühne und begann mit einer vollständigen Wiedergabe der Mary Poppins Geschichte. Später stimmte Julie zu, ihr Filmdebüt in ihrer mit dem Oscar ausgezeichneten Leistung als beste Hauptdarstellerin als magische, rätselhafte Zauberin zu geben.

Walt engagierte auch Dick Van Dyke, dessen amerikanische TV-Show auf dem Höhepunkt ihrer Popularität war, um zu spielen Bert , mit einer Besetzung aus amerikanischen und britischen Veteranen.

Die magische Kombination des kreativen Autorenteams aus Bill Walsh und Don da Gradi und den langjährigen Spezialisten für Disney-Spezialeffekte Peter Ellenshaw, Eustace Lycett und Robert A. Mattey machte es möglich Mary Poppins Schweben Sie auf einer Wolke über London, rutschen Sie Geländer hinunter, veranstalten Sie eine Teeparty an der Decke, geben Sie verschiedenfarbige Medikamente aus einer Flasche und steigen Sie eine Treppe in Rauch hinauf.

Das Technicolor dieses Familienklassikers ist natürlich umwerfend, besonders in der Urlaubssequenz.





Da sind so viele Sachen drin Mary Poppins dass das Ergebnis fast überwältigend ist, besonders für diesen 13-jährigen Cinephilen, der im Sommer 1964 in Schottlands luxuriösestem Kino, dem Renfield Street Odeon in Glasgow, gebannt saß, gefolgt von anschließenden Vorführungen im Pavilion Cinema in Airdrie, inklusive freiem Eintritt für vier, die ich begeistert mit meinen besten Freunden John Quinn, Violet Jarvie und Ann Purchase teilte.

Die Reaktion der Öffentlichkeit auf Mary Poppins fühlte sich an wie keine Reaktion auf frühere Disney-Filme. Unterstützt von fantastischen Kritiken sowie der stärksten Werbekampagne des Studios aller Zeiten spielte das Meisterwerk unglaubliche 45 Millionen US-Dollar bei Vorführungen auf der ganzen Welt ein und gewann fünf Oscars. .

Mary Poppins wird immer einen ganz besonderen Platz in meinen Filmerinnerungen haben; er ist „in jeder Hinsicht praktisch perfekt“.

* Verpassen Sie nicht die neuesten Schlagzeilen aus Lanarkshire. Melden Sie sich hier für unsere Newsletter an.

Und wussten Sie, dass Lanarkshire Live läuft? Facebook? Mach weiter und gib uns ein Like und teile!