Die 15 besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten

2001: Eine Odyssee im Weltraum (1968)

Stanley Kubricks Hallucinatory Epic ist der ultimative filmische Kopftrip. Manche denken, es sei unglaublich schräg; andere sehen es als umwerfend an, das super tief ist. Wie bei allen Filmen, die so distanziert und ehrgeizig sind, kann Ihre Laufleistung variieren. Wie auch immer, Kubricks Vision in dieser Geschichte (basierend auf einer Kurzgeschichte von Arthur C. Clarke) von einem außerirdischen Monolithen und der Suche des Menschen nach Wissen seit Anbeginn der Erde ist nicht zu leugnen. Der schöne Teil des Films zeichnet eine Weltraumforschung und die freundschaftliche und dann kämpferische Beziehung zwischen dem Astronauten Dave Bowman (Keir Dullea) und seinem Bordcomputer-Betriebssystem mit dem Spitznamen HAL nach. Ihre Freundschaft endet schlecht. Kubricks 2001 ist voller großartiger Ideen, hervorragend wiedergegeben. Und selbst wenn Sie es fassungslos verlassen, sind Sie sich zumindest sicher, eine Reise gemacht zu haben.

Was (fast) wahr wurde: Groovige Raumstationen, schau es dir an. Computer, die denken und sprechen können, überprüfen. Essen Sie in Schwerelosigkeit zubereitete Gerichte, überprüfen Sie. Nun, wenn sie nur eines dieser Riesenrad-Laufbänder zum Laufen entwickeln könnten, wären wir gut zu gehen!

