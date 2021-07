Feuer in Fruchtsaftfabrik in Bangladesch tötet 52

Das Feuer brach am Donnerstagnachmittag im Erdgeschoss einer sechsstöckigen Fabrik der Hashem Foods Ltd. in Rupganj, östlich der Hauptstadt Dhaka, sagte Debashis Bardhan, stellvertretender Direktor für Feuer- und Zivilschutz.

Das Vorhandensein von Chemikalien und brennbaren Substanzen wie Polyethylen und geklärter Butter trug zum Fabrikbrand bei und erschwerte die Kontrolle, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Bangladeschs Sangbad Sangstha.

Drei Menschen starben am Donnerstag bei einem Sprung vom Dach, nachdem sie durch das Feuer verbrannt worden waren, berichtete BSS unter Berufung auf Abdul Al Arifin, den stellvertretenden Direktor für Feuer und Zivilschutz des Bezirks Narayanganj. Fast keine der am Freitag gefundenen Leichen konnte erkannt werden, berichtete BSS unter Berufung auf den Direktor für Feuer und Zivilschutz, Oberstleutnant Zillur Rahman.

Al Arifin sagte, dass jedes der Stockwerke des Gebäudes etwa 3.250 Quadratmeter groß war, aber nur über zwei Treppen zugänglich war, was bedeutete, dass viele Arbeiter nicht herauskommen konnten, als das Feuer ausbrach Türen, die von der Treppe zum Dach führten, waren verschlossen, berichtete Reuters.