Das kommunistische Nordkorea feierte den 75. Jahrestag der regierenden Labour Party mit einer großen Militärparade mitten in der Nacht. Eine ungewöhnliche Aussage wurde in der Rede des Herrschers Kim gemacht.

Das kommunistische Nordkorea feierte den 75. Jahrestag der regierenden Labour Party mit einer nächtlichen Militärparade. Inmitten der Koronapandemie marschierten Tausende von Soldaten ohne Schutzmaske durch die Hauptstadt Pjöngjang. Der staatliche Sender KCTV zeigte, wie bewaffnete Einheiten und gepanzerte Fahrzeuge durch die Straßen marschierten. Beobachter glauben, es sei eine Aufzeichnung einer Parade am Samstagabend und von Feierlichkeiten gewesen.

Kim entschuldigt sich bei den Leuten

In seiner Rede entschuldigte sich Kim für die Lebensbedingungen in Nordkorea. Er schämte sich, dass er das enorme Vertrauen der Bevölkerung nicht ausreichend zurückzahlen konnte, sagte Kim, der manchmal emotional bewegt schien. “Meine Bemühungen und mein Engagement reichten nicht aus, um unsere Mitarbeiter aus ihren schwierigen Lebensbedingungen herauszuholen.” Er beschuldigte internationale Sanktionen, Hurrikane und das Coronavirus.

Langstreckenraketen werden erneut angezeigt

Bei der Militärparade wurden zum ersten Mal seit 2018, als Kim sich zum ersten Mal mit US-Präsident Donald Trump traf, ballistische Langstreckenraketen eingesetzt. Kim kündigte an, dass das Land weiterhin Verteidigungs- und Abschreckungsausrüstung bauen werde. Experten zufolge war eine der ausgestellten Raketen eine spezielle große ICBM und mehrere neue U-Boot-Abwehrraketen.

Grenze zu China geschlossen

Weder Soldaten noch Zuschauer auf dem Kim Il Sung Platz trugen Schutzmasken. “Keine Person” in Nordkorea wurde bisher mit dem Coronavirus infiziert, sagte Kim in seiner Rede. Nach den ersten Koronafällen in China schloss Nordkorea seine Grenzen zum Nachbarland.