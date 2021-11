FCC genehmigt Boeing-Satelliten und weist SpaceX-Interferenzansprüche zurück

Die Federal Communications Commission hat Boeing heute den Start von 147 Breitbandsatelliten genehmigt. Dies ist zwar nur ein Bruchteil der Anzahl von Satelliten, die für andere Konstellationen im niedrigen Erdorbit (LEO) zugelassen sind, ermöglicht es Boeing jedoch, auf dem aufstrebenden LEO-Satelliten-Breitbandmarkt zu konkurrieren.

„Wie in seinem FCC-Antrag beschrieben, plant Boeing, privaten, gewerblichen, institutionellen, staatlichen und geschäftlichen Nutzern in den USA und auf der ganzen Welt Breitband- und Kommunikationsdienste bereitzustellen“, sagte die FCC. sagte in seiner Anzeige die Lizenz genehmigen.

Zu den 147 geplanten Satelliten gehören 132 Low Earth-Satelliten, die in einer Höhe von 1.056 km umkreisen, und 15 “steil geneigte Satelliten”, die in Höhen zwischen 27.355 und 44.221 km umkreisen würden. Die FCC hat Boeing für Weltraum-Erde-Übertragungen in den Frequenzbändern 37,5-42,0 GHz und Erde-Weltraum-Operationen in den Frequenzbändern 47,2 bis 50,2 GHz und 50,4 bis 51,4 GHz freigegeben.

In seinem FCC-Antrag 2017, sagte Boeing, sein Plan, Hoch- und Tiefflugsatelliten zu betreiben, sei “ein kostengünstiger Weg, um eine globale Abdeckung zu erreichen”. Die Kombination „wird den Verbrauchern überall Hochgeschwindigkeits- und Hochgeschwindigkeitskommunikation bieten und gleichzeitig die Vorteile einer extrem niedrigen Latenz durch LEO-Kommunikation bieten“, sagte Boeing. Boeing zuvor vorgeschlagen eine Konstellation, die fast 3.000 Satelliten hätte umfassen können, aber sie hat ihre Pläne zurückgeschraubt.

SpaceX behauptete Interferenz

Der Betreiber Starlink SpaceX hat behauptet, Boeings Plan werde Störungen verursachen, aber die FCC hat das Argument von SpaceX zurückgewiesen, dass Boeing mit zusätzlichen Forderungen konfrontiert sein wird.

“SpaceX ist besorgt über Interferenzen von Boeings Uplink-Beams zu seinen steil abgewinkelten Satelliten und empfiehlt, dass Boeing auf diesen Satelliten Antennen mit höherer Verstärkung mit entsprechenden Reduzierungen der Uplink-Leistungspegel verwendet. Der Vorschlag von SpaceX “, sagte die FCC.

Die FCC hat sich zuvor geweigert, zusätzliche Anforderungen zu erlassen, um Eingriffe in ihre Regeln für nicht geostationäre Satelliten zu verhindern, und sich stattdessen für einen “Koexistenzrahmen” entschieden, den Satellitenunternehmen zur Zusammenarbeit nutzen würden. Diese frühere Entscheidung wurde in die Entscheidung der FCC gegen die Forderung von SpaceX einbezogen:

SpaceX bietet keine Grundlage zu diesem speziellen Thema, um eine Abweichung von dem bereits bestehenden Rahmen zu rechtfertigen, um Bedenken hinsichtlich der Einmischung zwischen NGOs auszuräumen [non-geostationary satellite orbit] Systeme und erlassen eine besondere Bedingung für diesen Zuschuss. In Übereinstimmung mit unseren Regeln, NGSO FSS [fixed satellite service] Betreiber müssen die Nutzung gemeinsam genehmigter Frequenzen nach Treu und Glauben koordinieren. Besteht ein Störungspotential, sollten die betroffenen Parteien Maßnahmen zur Beseitigung dieser Störungen (d. Dementsprechend müssen Nicht-GSO-FSS-Betreiber Maßnahmen vereinbaren, um das Risiko von Störungen unter Berücksichtigung der Leistungspegel und des Designs jedes Systems zu beseitigen.

Einwände konkurrierender Satellitenbetreiber sind in diesem Verfahren üblich. SpaceX vor kurzem niedergeschlagen Amazon dafür, dass er sich den Plänen von Starlink widersetzt und sagt, dass Amazon “obstruktionistische Taktiken” verwendet, um einen Konkurrenten zu verzögern. Amazon hat darauf hingewiesen dass SpaceX selbst „regelmäßig Bedenken hinsichtlich der Pläne seiner Konkurrenten äußert, einschließlich der Einmischung“.