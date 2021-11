Mit Mesh for Teams plant Microsoft, Remote-Mitarbeiter im Jahr 2022 mit 3D-Arbeitsbereichen zu versorgen

Microsoft hat angekündigt, eine immersive 3D-Plattform namens “Mesh for Teams” für virtuelle Meetings zu schaffen. Wie der Name schon sagt, baut Mesh for Teams auf der bestehenden Teams-Kollaborationsplattform des Unternehmens auf und implementiert die Mixed-Reality-Funktionen von Microsoft Mesh.

Mesh wurde Anfang dieses Jahres angekündigt und ist eine Plattform für virtuelle Meetings und andere kollaborative Zusammenkünfte in Mixed Reality (ein Sammelbegriff für Virtual Reality, Augmented Reality oder eine Kombination aus beiden) mit einer Vielzahl von Geräten wie den HoloLens-Produkten des Unternehmens. und Windows Mixed Reality-Headsets, unter anderem. Benutzer sollen über persistente Avatare verfügen, die ihre Körpersprache und Mimik genau widerspiegeln und an einem virtuellen Arbeitsplatz herumlaufen könnten.

Arbeitsplätze würden Mesh for Teams verwenden, um Mitarbeiter einzuladen, sich mit kollaborativen 3D- oder 2D-Arbeitsbereichen zu verbinden. An einem virtuellen Konferenztisch sitzend, könnten Arbeiter Dinge tun, die in der realen Welt nicht möglich sind. Zum Beispiel kann eine Moderatorin ihre Notizen im 3D-Raum in der Nähe eines virtuellen Whiteboards sehen, während diejenigen, die die Präsentation sehen, nur sehen, was sie auf die Tafel schreibt.

Der Dienst wird mit vordefinierten Arbeitsbereichen geliefert, aber Unternehmen können ihre eigenen erstellen und anpassen, genauso wie Mitarbeiter Avatare erstellen können. Nichts davon erfordert zunächst ein VR-Headset; Mitarbeiter konnten sich mit Smartphones und Laptops verbinden und die Räume auf ihren Bildschirmen sehen.

Laut Microsoft Blogbeitrag zum Thema, animiert die Plattform zunächst die Gesichter der Avatare basierend auf den Audiohinweisen, wenn die Benutzer sprechen. Aber in Kürze plant Microsoft, diesen Avataren eine grundlegende Spiegelung der Mimik der Benutzer durch den Einsatz von Webcams zur Verfügung zu stellen.

Werbung

Wir haben solche Technologien in Apples Animoji-Funktion für das iPhone, dem Kinect-Gerät für Xbox 360 und Xbox One und sogar in Massively Multiplayer-Online-Spielen von vor Jahren gesehen, wie zum Beispiel EverQuest II. Die Technologie war auch auf der Streaming-Plattform Twitch von Amazon prominent vertreten, wie in der VTuber Bewegung und innovative Banner wie CodeMiko.

Die Ankündigung von Microsoft ist voll von Hinweisen auf das “Metaverse”, das kürzlich mit Absichtserklärungen von . wieder populär gemacht wurde Aus Facebook wurde Meta CEO Mark Zuckerberg. Der Begriff stammt aus einem Science-Fiction-Roman mit dem Titel Schneeunfall, obwohl der Roman das Feature in dystopischen Begriffen beschreibt, im Gegensatz zu dem optimistischen Ton, den Meta, Microsoft und andere Technologieunternehmen, die diese Welle anführen, angeschlagen haben.

Obwohl Zuckerberg kürzlich den Drehpunkt des sogenannten Metaverses für von tiefen und ernsten Meta-/Facebook-Problemen ablenken Mit seinem Kerngeschäft geht das Konzept, das es verteidigt hat (und das Microsoft auch hier vorantreibt), dieser Bewegung voraus. Seit einigen Jahren fließt Risikokapital in beispielloser Höhe in Mixed-Reality-Startups am Arbeitsplatz.

Dies ist alles andere als eine neue Idee und wurde in Plattformen wie Second Life (die es noch gibt). Investoren und Unternehmensführer glauben jedoch, dass eine Kombination aus den sozialen und kulturellen Auswirkungen der Pandemie, bevorstehenden Verbesserungen der VR- und AR-Technologie und Zugänglichkeit, immer effizienteren mobilen Prozessoren, der Ausweitung der Fernarbeit und neuen Anwendungen des maschinellen Lernens den Weg für eine immersive, dauerhafte, vernetzte alternative 3D-Ebene am Arbeitsplatz, die natürlich genug wäre, um für Arbeitnehmer und Arbeitgeber attraktiv zu sein.

Heute stehen dieser Vision jedoch noch große technologische Hürden im Weg.

Mesh for Teams ist weit entfernt von dem, was Zuckerberg und andere für die ferne Zukunft beschreiben, die Hologramm- und Augmented-Reality-Technologie anstelle oder zusätzlich zu virtueller Realität für natürlichere und komfortablere Erfahrungen beinhalten würde. Dies ist jedoch der erste Versuch von Microsoft, die Welle des Investoren- und Medienhypes um das sogenannte „Metaverse“-Konzept zu reiten.

Die erste Version soll für Teams-Benutzer irgendwann im Jahr 2022 verfügbar sein.