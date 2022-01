Fast zwei Dutzend US-Bürger und legale Einwohner fliehen mit Hilfe von US-Veteranen und Zivilisten aus Afghanistan

Fast zwei Dutzend US-Bürger und legale US-Bürger trafen sich am Donnerstagabend in einem sicheren Haus in Kabul, um sich auf ihre lang ersehnte Flucht vorzubereiten Afghanistan, fast fünf Monate nach dem Pentagon gab bekannt, dass der letzte Evakuierungsflug in Kabul abgehoben war.

Ungefähr 48 Stunden nach dem Treffen im sicheren Haus landete die Gruppe von 12 Erwachsenen und 11 Kindern sicher dort New York Citys John F. Kennedy International Airport nach Zwischenstopps in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Italien.

Die Rettung wurde von organisiert Projekt Dynamo, eine Gruppe von Zivilisten und Veteranen, die sich der Aufgabe verschrieben haben, US-Bürgern, Verbündeten und legalen Einwohnern bei der Flucht aus dem vom Krieg heimgesuchten Land zu helfen.

„Um einen Amerikaner zu retten – das kann man nicht schätzen“, sagte Bryan Stern, ein Kampfveteran und Purple-Heart-Empfänger, der Ende August Project Dynamo mitbegründete, gegenüber Fox News Digital. „Du kannst einfach nicht.“

Die aus Spenden finanzierte Gruppe hat 189 US-Bürger und legale Einwohner gerettet, seit die Frist der Biden-Regierung für Evakuierungen am 27. 31. Sie halfen Mitte bis Ende August bei der Evakuierung von mehr als 2.000 Menschen, bevor dieses Zeitfenster verstrich.

AFGHANER evakuiert hier in den USA in der Schwebe gelassen

Unter der Gruppe der letzten Woche befanden sich vier Amerikaner und 19 legale Einwohner, und Stern sagte, es sei kein Ende in Sicht.

„Jeden Tag rieseln mehr und mehr rein“, sagte Stern. „Ich war ein 9/11-Ersthelfer in der Armee. Ich war in Afghanistan, als Bin Laden getötet wurde, und 20 Jahre später beschäftige ich mich immer noch mit diesem Problem.“

Einer der Evakuierten war Naser Majroh, der vor der Übernahme durch die Taliban als Privatsektorberater im Camp Baron arbeitete.

„Wir konnten mit dem US-Außenministerium Pläne machen, konnten aber unser Gate nicht erreichen, weil so viele Menschen versuchten zu gehen“, sagte Majroh über Project Dynamo. „Die Taliban schlugen auf uns ein, schossen in die Luft; der Arm meines Sohnes war gebrochen [by the Taliban] während ich seinen US-Pass vorzeigte, mussten wir warten, bis er geheilt war, bevor wir Afghanistan verlassen konnten.“

Ein Sprecher des Außenministeriums sagte gegenüber Fox News Digital, dass sie seit August 479 US-Bürgern und 450 rechtmäßigen Einwohnern dabei geholfen haben, Afghanistan zu verlassen. 31.

„Wir arbeiten mit einigen Dutzend US-Bürgern und ihren Familien zusammen, die erklärt haben, dass sie bereit sind, Afghanistan zu verlassen und über die dafür erforderlichen Reisedokumente verfügen“, sagte der Sprecher.

„Zusätzlich zu den Ausreisebereiten stehen wir mit rund 150 weiteren US-Bürgern in Kontakt, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausreisen wollen oder derzeit nicht ausreisebereit sind.“

Präsident Biden hat an seiner viel kritisierten Entscheidung festgehalten, im vergangenen Sommer alle US-Truppen aus Afghanistan abzuziehen, was zu einer raschen Übernahme durch die Taliban führte.

„Es gab keine Möglichkeit, nach 20 Jahren einfach aus Afghanistan herauszukommen“, sagte Biden letzte Woche. „Unmöglich, egal wann du es getan hast. Und ich entschuldige mich nicht für das, was ich getan habe.“