Die Verbündeten sind sich immer noch nicht sicher, wann sie Sanktionen gegen Russland auslösen sollen – POLITICO

Die EU, die USA und andere westliche Verbündete bestehen darauf, dass Russland mit schweren Sanktionen rechnen muss, wenn es die Ukraine angreift – aber es besteht weit verbreitete Unsicherheit darüber, was ein Angriff ohne eine vollständige Invasion darstellen würde, sagten Diplomaten und Beamte am Dienstag.

Washington hat sich täglich mit europäischen Kollegen beraten, um das Sanktionspaket zu entwickeln, dessen Einzelheiten äußerst gut gehütet werden – teilweise, um Moskau im Unklaren zu lassen, aber auch, um Meinungsverschiedenheiten zwischen den Verbündeten über bestimmte Maßnahmen zu verhindern.

Aber während westliche Regierungen darauf bestehen, dass es eine eiserne Einigkeit über die Bestrafung Russlands im Falle eines Angriffs gibt, hinterlässt der fehlende Konsens darüber, wann Sanktionen ausgelöst werden, eine Wolke der Unsicherheit darüber, wie schnell und energisch Moskau die Reaktion spüren wird.

„Es muss jetzt ziemlich viel Arbeit mit dem Auslösen gemacht werden [the sanctions]“, sagte ein hochrangiger EU-Beamter am Dienstag. „Das ist besonders wichtig, wenn man es mit einem vielschichtigen Szenario zu tun hat.“

Die Festlegung klarer Parameter für die Verhängung von Sanktionen gegen Russland, von denen Diplomaten sagen, dass sie die härtesten Strafen wären, die jemals verhängt wurden, ist angesichts der umfassenden Fähigkeiten Russlands zur Durchführung von militärischen oder hybriden Schlägen, einschließlich Cyberangriffen, besonders schwierig. Viele Analysten sagen, dass eine konventionelle Landinvasion nur eine Option und vielleicht nicht das wahrscheinlichste Szenario ist.

Im Jahr 2014 entsandte Russland Truppen ohne Insignien, um auf die Krim einzumarschieren, und es hat lange jede Rolle im Separatistenkrieg in der ostukrainischen Region Donbass bestritten, obwohl die Präsenz russischer Streitkräfte und Waffen sowie Opfer russischer Truppen gewesen ist gut dokumentiert von Journalisten und Geheimdienstanalysten.

Die Frage, wann Sanktionen verhängt werden sollen, blieb am Montag bei einem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel ungelöst, und laut Diplomaten gab es auch während einer Telefonkonferenz der Staats- und Regierungschefs unter der Leitung von US-Präsident Joe Biden später am Tag keinen klaren Konsens.

„Soweit ich weiß, war der Auslöser nicht konkret definiert“, sagte ein hochrangiger mitteleuropäischer Diplomat und fügte hinzu, dass „natürlich“ eine vollständige Invasion Sanktionen bedeuten würde und sie „diskutiert“ würden, wenn Russland einen „hybriden“ Angriff startet.

Ein EU-Diplomat sagte: „Ich glaube nicht, dass es noch einen echten Konsens gibt, weil diese Diskussionen noch andauern.“

Dieser Diplomat fügte hinzu: „Es gibt keine gemeinsame vereinbarte Position darüber, was Sanktionen auslösen würde, weil das Gespräch noch nicht dort angekommen ist, dasselbe gilt dafür, wie Sanktionen aussehen würden.“

Einige Beamte im Zentrum des Sanktionsentwicklungsprozesses scheinen zu hoffen, dass ein Angriff Russlands auf die Ukraine ein solches Gefühl der Dringlichkeit erzeugen würde, dass die westlichen Verbündeten alle Differenzen beiseite legen würden, um das Strafpaket schnell zu genehmigen.

Aber unter den 27 EU-Ländern wird der potenzielle wirtschaftliche Schaden durch die Verhängung solcher Sanktionen ziemlich unterschiedlich sein, was eine echte Möglichkeit für Streitigkeiten schafft. Länder wie Deutschland sind zum Beispiel relativ abhängiger von russischem Erdgas, während andere wie Luxemburg oder Österreich stärker von Sanktionen gegen Banken und Finanzinstitute betroffen wären.

Der hochrangige EU-Beamte sagte, es gebe in Brüssel eine gewisse Hoffnung, dass die EU-Hauptstädte mit der gleichen schnellen Einheit reagieren würden, die sie zeigten, nachdem Belarus ein Passagierflugzeug zum Absturz gebracht hatte, um einen an Bord befindlichen politischen Oppositionellen zu verhaften. Der Vorfall ereignete sich zufällig am Tag vor einem Gipfeltreffen des Europäischen Rates und gab den Staats- und Regierungschefs einen sofortigen politischen Impuls, um eine schnelle Einigung zu erzielen.

Auch ohne genaue Einzelheiten über die Sanktionen bekannt zu geben, gab es Meinungsverschiedenheiten, beispielsweise mit einigen deutschen Beamten, die sich gegen die Idee aussprachen, Russland vom internationalen Finanzzahlungssystem SWIFT abzuschneiden. Und es sind weitere Meinungsverschiedenheiten darüber aufgetaucht, wie man am besten mit militärischen Spannungen an der ukrainischen Grenze umgeht. Einige EU-Beamte haben sich gegen die USA und Großbritannien gewehrt, weil sie teilweise Evakuierungen von diplomatischem Personal oder ihren Familien angeordnet haben, und sagten, dass die Abreisen verfrüht seien und riskierten, ein Gefühl der Panik zu erzeugen.

Der von Biden am Montag organisierte Anruf umfasste die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, den Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, den italienischen Premierminister Mario Draghi, den NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, den polnischen Präsidenten Andrzej Duda und Der britische Premierminister Boris Johnson. Aber während die USA und Großbritannien ihre eigenen Maßnahmen durchsetzen können, müssen alle 27 EU-Mitgliedsländer zustimmen, dass Brüssel Maßnahmen ergreift.

Während eines Briefings am Dienstag sagten hochrangige Beamte der Biden-Regierung, dass die USA zusätzlich zu den traditionellen Finanzsanktionen „bereit seien, neuartige Exportkontrollen zu verhängen, die Putin mittelfristig eine schwache strategische Hand geben würden“.

„Ähnlich wie Finanzsanktionen, die ausländisches Kapital einschränken, verweigern Exportkontrollen Russland etwas, das es braucht und nicht einfach von irgendwo anders ersetzen kann“, sagte ein hochrangiger Beamter. „Im Falle von Exportkontrollen sprechen wir über ausgeklügelte Technologien, die wir entwerfen und produzieren und die wesentliche Beiträge zu den strategischen Ambitionen Russlands darstellen. Sie können sich diese Exportkontrollen also als Handelsbeschränkungen im Dienste der breiteren US-Bürger vorstellen Sicherheit. Wir verwenden sie, um den Export von Produkten der US-Interessen nach Russland und möglicherweise von bestimmten im Ausland hergestellten Produkten, die unter die US-Exportbestimmungen fallen, zu verbieten.“

Russland würde aufgrund „der globalen Dominanz von Software, Technologie und Werkzeugen US-amerikanischer Herkunft“ Druck verspüren, sagte der hochrangige Beamte und fügte hinzu: „Die Exportkontrolloptionen, die wir zusammen mit unseren Verbündeten und Partnern in Betracht ziehen, würden Putins strategische Ambitionen zur Industrialisierung beeinträchtigen seine Wirtschaft ziemlich hart. Und es würde Bereiche beeinträchtigen, die für ihn wichtig sind, sei es in der künstlichen Intelligenz oder im Quantencomputer, in der Verteidigung, in der Luft- und Raumfahrt oder in anderen Schlüsselsektoren.“

Ein dritter EU-Diplomat sagte, die Beamten seien zuversichtlich, dass es letztendlich einen Konsens darüber geben werde, welche Sanktionen verhängt werden sollen. Dennoch räumte der dritte Diplomat Bedenken ein Folgen von Sanktionen. „Natürlich gibt es Sorgen um Konsequenzen“, sagte der dritte Diplomat. „Aber eine gemeinsame Haltung ist allen Mitgliedsstaaten wichtig.”

Der hochrangige US-Beamte sagte, Washington bereite Notfallpläne vor, um den europäischen Ländern zu helfen, falls Russland mit der Kürzung der Erdgaslieferungen zurückschlägt. Diese Notfallpläne würden zusätzliche Lieferungen von verflüssigtem Erdgas beinhalten.

Aber selbst mit solchen Maßnahmen blieb die Frage, wie man einen russischen Angriff genau definiert, ungelöst.

„So eine Entschlossenheit habe ich noch nicht gesehen oder gehört“, sagte der dritte Diplomat. „Die EU sollte auf verschiedene Arten von hybriden Bedrohungen und Szenarien vorbereitet sein. Zu definieren oder zu entscheiden, wann diese Sanktionen auslösen würden oder nicht, das ist eine andere Sache.“