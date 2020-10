Fast tausend neue Koronainfektionen, erstmals 7-Tage-Inzidenz über 100 – BZ Berlin

Nach aktuellen Informationen der Senatsverwaltung wurden in den letzten 24 Stunden 971 neue Koronafälle übermittelt. Die Infektionen steigen auf insgesamt 23.697 Fälle. Es gab keine anderen Todesfälle. Die 7-Tage-Inzidenz von Neuinfektionen übersteigt erstmals 100.

Seit Beginn der Zählung wurden in Berlin insgesamt 23.697 Koronafälle registriert. Derzeit müssen 232 Patienten in einem Krankenhaus behandelt werden, 85 davon auf einer Intensivstation. Alle anderen Personen sind zu Hause in Quarantäne. Bisher wurden 1.813 Menschen aus dem Krankenhaus entlassen.

In Bezug auf die 7-Tage-Inzidenz liegen Neukölln und Mitte weiterhin an der Spitze der Berliner Statistiken. Auch hier war der größte Anstieg gegenüber dem Vortag zu verzeichnen. Mitte zählte 208 Neuinfektionen, Neukölln 178. Die wenigsten Neuinfektionen wurden von Treptow-Köpenick (+31) übertragen.

Lesen Sie auch:

► So bereiten sich die Berliner Bezirke auf die Maskenanforderung vor

► Betrug mit Corona Aid! Überfall in der Kreuzberger Moschee

Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Koronainfektion starben, blieb bei 243.

Bisher haben sich 17.107 Menschen erholt. So werden derzeit 6347 akut kranke und bekannte Fälle gezählt

Die Corona-Ampel

► Der Reproduktionswert für die letzten vier Tage beträgt 1,05

Wird der Grenzwert von 1,1 dreimal hintereinander überschritten, leuchtet die Ampel gelb. Wenn der Wert von 1,2 dreimal überschritten wird, wird die Ampel rot. Wenn der Wert unter 1 liegt, infiziert eine Person im Durchschnitt weniger als eine andere Person.

► Für Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner beträgt der Wert 104,4

Der Grenzwert für eine gelbe Ampel ist 20, bei 30 springt die Ampel auf rot. Dieser Wert steigt derzeit stetig an. Berlin gilt als Risikobereich, da es den Wert 50 überschreitet.

► Die Auslastung der Intensivbetten durch Koronapatienten beträgt 6,7%

Die Grenzwerte liegen hier bei 15 und 25 Prozent. Dieser Wert steigt ebenfalls stetig an.