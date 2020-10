Keith Jarrett: Starpianist wird nie wieder Konzerte geben

Viele Jazzfans halten ihn für den größten lebenden Pianisten. Das letzte Mal, dass er live vor Publikum auftrat, war 2017 in der New Yorker Carnegie Hall. Es wird wahrscheinlich Keith Jarretts letztes Konzert sein.

Denn wie der 75-Jährige jetzt in der “New York Times” sagte, sein Gesundheitszustand sei aufgrund von zwei Schlaganfällen so schlecht, dass er wahrscheinlich nie wieder auf die Bühne zurückkehren könne.

Er hatte den ersten Schlaganfall im Februar 2018, die zweiten drei Monate später. Die linke Seite seines Körpers ist immer noch gelähmt: “Ich kann versuchen, mit einem Stock zu gehen, aber ich habe über ein Jahr gebraucht, um zu lernen. Ich finde es sehr schwierig, mich in meinem Haus zu bewegen.”

Nach den Schlaganfällen verbrachte er fast zwei Jahre in einer Pflegeeinrichtung. Dort setzte er sich mit begrenzten Möglichkeiten wieder vor das Klavier – aber ohne großen Erfolg. “Ich habe versucht mit einer Hand so zu tun, als wäre ich Bach.” Noch deprimierender war es, als er kürzlich ein paar alte, bekannte Bebop-Nummern spielen wollte – er hatte sie einfach vergessen, sagte er der New York Times.