EZB könnte im dritten Quartal damit beginnen, Anleihenkäufe zu kürzen, sagt der österreichische Gouverneur

Robert Holzmann, der Gouverneur der österreichischen Zentralbank, sagte am Donnerstag gegenüber CNBC, dass er glaube, dass die Europäische Zentralbank im Laufe des Sommers ihre Anleihekäufe kürzen könnte.

“Als wir im Dezember beschlossen haben, das PEPP-Programm zu erweitern, haben wir von einem Volumen, das ausgegeben werden muss, zu einem Volumen gewechselt, das ausgegeben werden kann”, sagte er.

“Der Geldbetrag, der ausgegeben wird, hängt also vom Quartal im Voraus und der Entscheidung für das dritte Quartal ab, wir werden es am Ende des zweiten Quartals tun, und ich hoffe, dass es zu diesem Zeitpunkt die Möglichkeit gibt, Kauf wieder zurückfahren“, sagte Holzmann gegenüber CNBCs „Street Signs Europe“.

Die EZB hat im März 2020 ein Notprogramm zum Ankauf von Anleihen vorgeschlagen, um den wirtschaftlichen Schock der Pandemie zu bewältigen. Dieses als PEPP bekannte Programm soll derzeit bis März 2022 dauern und sich auf bis zu 1,85 Billionen Euro (2,2 Billionen US-Dollar) belaufen.

Die restriktiven Mitglieder der Zentralbank der Eurozone sind weniger geneigt, den vollen Betrag des Notkaufprogramms zu nutzen, da sie sich vor langen und erheblichen Eingriffen in die Märkte hüten. Die entgegenkommenden Mitglieder der EZB sind jedoch vorsichtiger, bevor sie den Stimulus zu früh aufheben, da die Wirtschaft der Eurozone noch zu fragil ist.

Eine Reduzierung der Wertpapierkäufe in der zweiten Jahreshälfte und die Abschaffung des PEPP könnten daher in dieser größeren Debatte über die Methoden der EZB nützlich sein.

Das Bundesverfassungsgericht stellte die Rechtmäßigkeit des ersten Programms zum Ankauf von Vermögenswerten der EZB, das vor der Pandemie zur Bewältigung der Staatsschuldenkrise von 2011 eingeführt wurde, in Frage. In jüngster Zeit stoppte das Gericht auch die Genehmigung EU-weiter Haushaltsmittel aus Befürchtungen, dass die EU Gesetze würden es den 27 EU-Mitgliedstaaten ermöglichen, gemeinsam neue Schulden zu bündeln und zu begeben.

Einige Experten befürchten, dass das Gericht auch das Pandemie-Ankaufprogramm der EZB in Frage stellen wird, das für die wirtschaftliche Erholung der Region ein Problem darstellen könnte. In der Zwischenzeit besteht eines der aktuellen Risiken für den Euroraum in einem möglichen Anstieg der Kreditkosten bei steigenden Inflationserwartungen.

EZB-Mitglied Klaas Knot sagte am Donnerstag gegenüber CNBC, dass die Zentralbank möglicherweise mit Anleihekäufen rechnet, um die Kreditkosten (die Renditen von Staatsanleihen) für die Regierungen der Eurozone einzudämmen.

„Wenn dies (der Anstieg der Anleiherenditen) auf bessere Wachstums- und Inflationsaussichten zurückzuführen ist, dann ist das ziemlich harmlos, aber wenn es auf Spillovers aus verschiedenen Teilen der Welt zurückzuführen ist, denke ich: „Es ist völlig legitim, dass wir vorübergehend einige der Einkäufe“, sagte Knot.

Ihr Kommentar unterstreicht die Flexibilität des Ankaufprogramms der EZB, auf die sich Präsidentin Christine Lagarde oft bezieht.