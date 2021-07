„Keine plötzliche Bewegung“ und „Der Krieg von morgen“

Hier ist eine Sammlung, die von Unterhaltungsreportern von The Associated Press kuratiert wurde, was diese Woche im Fernsehen, bei Streaming-Diensten und Musikplattformen ankommt.

FILME

– Questloves “Summer of Soul (… oder wenn die Revolution nicht im Fernsehen übertragen werden konnte)” Würde auf der großen Leinwand mit einem leistungsstarken Soundsystem sicherlich besser klingen. (Es wird diesen Freitag landesweit in den Kinos ausgestrahlt.) Aber wenn Sie lieber eine Hausparty veranstalten, können Sie es auch auf Hulu streamen. Der Film nutzt eine ikonische Harlem-Konzertreihe aus dem Jahr 1969, bekannt als “Black Woodstock”, die Auftritte von Nina Simone, Stevie Wonder, Sly and the Family Stone und vielen mehr umfasste. Weit davon entfernt, so berühmt zu sein wie jedes andere Musikfestival in diesem Sommer, erwacht das Harlem Cultural Festival in “Summer of Soul” zu einem glorreichen neuen Leben.

– Don Cheadle leitet ein umfangreiches Ensemble von Benicio del Toro, Kieran Culkin, David Harbour, Jon Hamm, Amy Seimetz, Brendan Fraser, Noah Jupe, Julia Fox, Ray Liotta, Bill Duke und Matt Damon in Stevens 1950er-Krimi Soderbergh in Detroit “Keine plötzliche Bewegung.” Der Film, der am Donnerstag auf HBO Max debütiert, ist eine Reihe von Doppelkreuzen, die einige der grundlegenden Ungerechtigkeiten in der Geschichte von Detroit hervorheben. Es ist einer der ehrgeizigsten Filme, die während der Pandemie gedreht und veröffentlicht wurden, und einer, der Soderbergh und Cheadle 23 Jahre nach einer weiteren Kapriole, die in Motor City landete, nach Detroit zurückbringt, „Out of Sight“.

– Diese Woche ist eine der wettbewerbsfähigsten unter Streaming-Diensten, die Kinobesucher unterhalten möchten. Netflix startet den ersten einer Reihe von drei Horrorfilmen, “Straße der Angst”. Universal’s Peacock präsentiert die animierte Fortsetzung “Boss Baby: Familienunternehmen” (auch in Theatern) und es gibt auch eigenständige Gerichte wie IFC “Die Werwölfe drinnen”, eine übernatürliche Komödie mit Milana Vayntrub und Sam Richardson, die ihr Debüt für den digitalen Verleih feiert. Aber das vielleicht größte Stück kommt von Amazon, das eine Sommer-Science-Fiction-Show startet, die normalerweise nur am Freitag in den Kinos läuft. “Der Krieg von morgen”. Amazon hatte den Film Anfang des Jahres für 200 Millionen Dollar von Paramount Pictures erworben. Chris Pratt spielt die Rolle eines Soldaten, der bis 2052 in die Zukunft geschickt wird, um eine außerirdische Invasion zu bekämpfen.

MUSIK

– Lana Del Rey hat am Freitag ein neues Album herausgebracht – und ja, ihr habt richtig gelesen. Erst im März veröffentlichte die Schlagersängerin “Chemtrails over the Country Club” und vier Monate später “Blue Banisters”. Das neue Projekt ist Del Reys achtes Album und umfasst die Singles “Text Book”, “Wildflower Wildfire” und den Titeltrack. Del Rey hat das neue Album gehänselt mit einem 30-Sekunden-Video auf Twitter, in dem es heißt: „Ich schreibe meine eigene Geschichte. Und niemand außer mir kann es sagen.

– “Pose” ist vorbei, aber Sie haben die Chance, die Größe von Billy Porter zu erleben – auf dem neuen Album “Red Hot + Free” des gemeinnützigen Vereins HIV / AIDS Heißes Rot. Das Dance-Music-Doppelalbum erscheint am Freitag und zeigt Porter die Wiederholung von Juliet Roberts’ Clubklassiker “Caught In the Middle”. Das Album enthält außerdem Songs von Gloria Gaynor, Tituss Burgess, SOFI TUKKER, Amadou & Mariam, Sam Sparro, Allie X, Bright Light Bright Light und Ultra Naté. Der Erlös des Albums kommt Ally Coalition, Trevor Project und SAGE zugute.

FERNSEHEN

– Wolfgang Puck, seine Restaurants und seine Marke sind überall, aber dieser Erfolg forderte Entschlossenheit und forderte seinen Tribut, so die Disney + Dokumentation “Wolfgang” (jetzt streamen). Der in Österreich geborene Puck sagt in dem Film, dass er von einem Stiefvater eingeschläfert wurde, der ihm sagte, dass er nie ein Erfolg oder ein “richtiger Mann” sein würde, wenn er sich nicht raushält fühlte sich wohl. Ungeschlagen verblüffte er weiterhin Prominente und Küchenkollegen mit seiner einfallsreichen Küche. Während Puck sagt, er sei an einem Punkt in seinem Leben, um es langsam anzugehen – er wird am 8. Juli 72 – hört er das Gegenteil.

Autounfall kostet Baby das Leben und ihre Mutter (Cush Jumbo) muss den Mann bestrafen, den sie in der sechsteiligen Serie für verantwortlich hält “Die Bestie muss sterben” nach dem gleichnamigen Roman von Nicholas Blake. Als die Polizei den Fall fallen lässt, freundet sich Mutter Frances mit der Familie von George Rattery (Jared Harris) an, dessen sie für schuldig befunden wird. Ihr Ziel ist es, ihn zu töten, es sei denn, Detective Nigel Strangeways (Billy Howle) kann den Fall lösen und Frances’ Verschwörung stoppen. Die Serie debütiert am Montag, den 5. Juli, auf dem AMC + Streaming-Dienst und dem Kabelkanal AMC um 22 Uhr EDT am 12. Juli.

– Feuerwerk und Sterne werden zwei Sonntags-Specials am 4. Juli erleuchten. PBS 41st “Ein viertes Kapitol” (überprüfen Sie jetzt die lokalen Sender), mit Moderatorin Vanessa Williams, enthalten sind aufgezeichnete Auftritte von Jimmy Buffett, Gladys Knight, Alan Jackson, Cynthia Erivo, Renee Fleming und das Joint Armed Forces Concert. Live-Pyrotechnik über Washington wird das Programm krönen. NBC 45. “Macys spektakuläres Feuerwerk vom 4. Juli” (20:00 Uhr EDT, Wiederholung um 22:00 Uhr) wird Musik von Black Pumas, Coldplay, OneRepublic und Reba McEntire bieten, gefolgt von einem Feuerwerk von Hausbooten auf dem East River in New York City.

