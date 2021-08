Explosionen in kasachischem Munitionsdepot töten 12, verletzen 98

NUR-SULTAN, Kasachstan, 27. August (Reuters) – Bei einer Reihe von Explosionen, die durch einen Brand in einem kasachischen Munitionsdepot verursacht wurden, sind 12 Soldaten und Feuerwehrleute getötet und 98 verletzt worden, teilten die Behörden des asiatischen Landes am Freitag mit.

Es ist nicht bekannt, was das Feuer am Donnerstag auf dem Militärstützpunkt in der südlichen Provinz Zhambyl verursacht hat, in dem technische Sprengstoffe gelagert wurden, sagte Verteidigungsminister Nurlan Yermekbayev in einem Briefing. Weiterlesen

Soldaten und Feuerwehrleute starben beim Versuch, das Feuer zu löschen, das 10 Explosionen auslöste, fügte er hinzu und behauptete, die gelagerten Sprengstoffe stammten nach einem ähnlichen Vorfall im Jahr 2019, bei dem vier Menschen getötet worden waren, aus einer Einrichtung in der Stadt Arys.

Yermekbajew befahl den Behörden, den Bau von zwei neuen Munitionsdepots zu beschleunigen, die besser ausgestattet und fernab von Wohngebieten liegen sollten.

Der Sprecher von Yermekbajew sagte, der Minister sei bereit, nach den Folgen der Explosion zurückzutreten. Die endgültige Entscheidung werde in den Händen von Präsident Kassym-Jomart Tokajew liegen, sagte er.

Die Behörden evakuierten Hunderte von Menschen aus der Umgebung und sperrten die Hauptstraße, die die Provinz mit der größeren Stadt Almaty verband.

Berichterstattung von Tamara Vaal; Schreiben von Olzhas Auyov; Schnitt von Clarence Fernandez, Toby Chopra und Nick Macfie

Unsere Standards: Trust-Prinzipien von Thomson Reuters.